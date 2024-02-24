花劍世界盃｜張家朗開羅站16強不敵中國劍手　蔡俊彥憾負次圈止步

撰文：趙子晉
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花劍世界盃開羅站，張家朗﹑蔡俊彥等5名港將躋身正賽圈爭冠，兩名世界前16位的劍手輕鬆過關；崔浩然惡鬥4號種子咸沙，以14：15飲恨無緣晉級，兩名女將鄭曉為及符妤名同樣首圈止步。

花劍世界盃｜鄭曉為符妤名闖開羅站正賽圈　陳諾思資格賽止步

崔浩然在男子花劍資格賽連挫俄羅斯及匈牙利劍手，取得正賽席位，港隊一共3男2女在開羅站世界盃角逐錦標。

張家朗與蔡俊彥首圈未遇太大壓力，分別以15：5及15：6輕取俄羅斯及埃及劍手，晉級次圈。崔浩然首圈硬撼另一埃及劍手咸沙（Mohamed Hamza），可惜以14：15飲恨出局。兩名女將同樣未能晉身次圈，鄭曉為以10：15憾負意大利劍手Martina Sinigalia；符妤名則以4：15不敵中國劍手黃芊芊。

崔浩然首圈憾負埃及的4號種子出局。（香港劍擊總會圖片）

張家朗與蔡俊彥同時登場，張再鬥意大利劍手格羅素（Daniele Garozzo），重演東京奧運決賽翻版，張家朗首節建立優勢，以15：10擊敗對手晉級；蔡俊彥與中國劍手莫梓維爭出線，首節以4：6落後，其後以6：15落敗。

張家朗16強再遇莫梓維，雙方過去兩次成年組交手，張全數取勝。張家朗首節以7：6領先，次節一度被莫梓維反超前3分，其後更落後11：14，連追2分後，裁判一次爭議判決，給予中國劍手得分，結果以張家朗以13：15憾負，16強止步。

張家朗首度不敵中國劍手莫梓維。（香港劍擊總會圖片）

開羅站花劍世界盃港隊賽程（香港時間）

64強
鄭曉為 10：15 Martina Sinigalia（意大利）
符妤名 4：15 黃芊芊（中國）
崔浩然 14：15 咸沙（埃及）
張家朗 15：5 Marsel Nagimov（俄羅斯）
蔡俊彥 15：6 Abdelrahman Tolba（埃及）

32強
張家朗 15：10 格羅素（意大利）
蔡俊彥 6：15 莫梓維（中國）

16強
張家朗 13：15 莫梓維（中國）

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