花劍世界盃｜港隊男花開羅站力戰獲「梗頸四」　失落巴黎奧運資格

奧運積分周期結束前，開羅站是男子花劍團體賽最後一站世界盃，是港隊男花搶分的最後機會。由張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然及吳諾弘組成的香港隊，連挫比利時及匈牙利躋身4強，加上中國隊8強止步，港隊依然有機會絕地取得奧運入場券。

港隊4強硬撼日本隊，張家朗在落後36：44時，狂追6劍，最終進攻無燈，未能上演另一次逆轉勝，港隊跌落銅牌戰，同時亦篤定無緣巴黎奧運。



根據賽制，男子花劍的奧運積分周期，從去年的墨西哥站至開羅站，合計世界錦標賽﹑洲際錦標賽及最佳4站的世界盃成績而成，換言之最差一站的戰績將會剔除。港隊在開羅站前，落後世界前四的法國40分﹑「亞洲及大洋洲區第一」的中國隊27分，爭奧形勢相當被動。

巴黎奧運．劍擊｜港隊男花衝奧漸渺茫 下月開羅站放手一搏求反彈

港隊男花派出蔡俊彥﹑吳諾弘﹑崔浩然及張家朗出戰開羅站團體賽。（香港劍擊總會圖片）

港隊若然要絕地取得奧運資格，主動的可以憑積分超越中國；被動一點就要寄望中國超越法國變成世界前四，港隊即可變成「亞大第一」。換言之，中﹑法兩國稍有差池，對港隊爭奧的形勢都是有利。

港隊派出張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然及吳諾弘出戰開羅站世界盃，港隊被列為5號種子，首圈輪空後鬥比利時，並以45：37晉級8強。同時，法國隊16強意外不敵匈牙利，而中國隊另一邊廂輕取英國，轉戰排名賽的法國最多只可獲得第9名﹑25分，只要中國隊打入決賽即可返回世界前四。

港隊教練Greg賽前鼓勵一眾港將。（香港劍擊總會圖片）

港隊8強面對淘汰法國的匈牙利，同樣以45：37力克對手，打入4強，繼東京站世界盃後再闖前四。另一邊廂的中國惡鬥美國隊，中國隊第5局曾經領先25：20，在個人賽接連淘汰蔡俊彥及張家朗的中國劍手莫梓維，面對伊肯（Nick Itkin）表現失準，單局輸3：9，中國隊一下子由領先變落後，加上第8局的陳海威「吞蛋」，中國隊以36：45不敵美國，無緣4強。

在個人賽先後擊敗蔡俊彥及張家朗的莫梓維（右二），對美國一仗表現失準。（FIE圖片）

寄望中國超越法國無法實現，港隊就要靠自己，只要在開羅站封王，無論中國隊成績如何都可以反超前。面對世界第一的日本隊，港隊中段一度落後9分，其後一直都未能追近。

張家朗最後一局面對敷根崇裕，登場時落後33：40，其後更落後至36：44，距離落敗只差1分，張家朗再度發揮韌力，一口氣連取6分，港隊收窄至2分差距，燃起一絲大逆轉的希望，張家朗進攻逼得底線出手卻無燈，最終以42：45憾負日本隊。

張家朗最後一局曾經連贏6分，可惜未能上演大逆轉。（香港劍擊總會圖片）

跌落銅牌戰，同時代表港隊正式緣盡巴黎奧運，即使最後一仗以34：45不敵美國隊，對奧運資格形勢沒有太大影響，港隊以「梗頸四」結束開羅站。港隊扣除上站巴黎的19分，一共獲得254分，與「亞大第一」中國相距18分，無緣奧運。

（香港劍擊總會圖片）

如何獲取奧運劍擊團體賽資格：



1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2023年4月1日開始計算，以2024年4月1日的排名為準）

2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）



奧運團體積分排名計算：



成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由今年4月1日至明年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。



每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。

