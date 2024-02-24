劍擊亞青賽｜港隊煞科日摘一金一銀　男子花劍勇挫新加坡成功衛冕

亞洲青少年劍擊錦標賽煞科日，港隊再度衝擊獎牌，女子佩劍與男子花劍先後晉身決賽，港隊至少增添兩面銀牌。港隊男花接連擊敗日本及新加坡，成功蟬聯男子花劍團體賽金牌，港隊女佩則不敵烏茲別克，港隊今屆掃走4金2銀7銅。



林浩朗﹑麥朗圖﹑鄭鐵男﹑蔡子樂（由左至右）為港隊男花衛冕，贏得今屆亞青第4金。（香港劍擊總會圖片）

男子花劍衛冕謝幕

由鄭鐵男﹑林浩朗﹑麥朗圖及蔡子樂組成的港隊男子花劍，被列為2號種子，首圈輪空後鬥沙特阿拉伯，以45：12大勝對手，隨後再以45：19輕取哈薩克，穩奪獎牌。港隊在4強遇上真正考驗，面對日本隊，蔡子樂在第4局打出5：0後，拉開優勢至20：9，最終以45：30力克對手，坐銀望金。

香港隊與新加坡的男子花劍團體決賽成為壓軸，港隊今仗稍為變陣，鄭鐵男繼續「守尾」，蔡子樂則與林浩朗對調。港隊早段已經建立優勢，領先15：3，其後一直保住雙位數優勢，結果以45：32擊敗新加坡，成功蟬聯男子花劍團體賽金牌，亦是港隊今屆第4金。

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港隊男花連挫日本及新加坡，贏得青年組團體金牌。（香港劍擊總會圖片）

女子佩劍添銀 吳羿霖表現神勇

港隊女子佩劍被列為3號種子，首圈以45：16輕取菲律賓後，8強面對中國隊，港隊直至中段稍為落後2至3分，吳羿霖在第8局打出7：2，扭轉形勢，加上「守尾門」的薛雅齊打出5：0，結果港隊以45：37力克中國隊。

港隊與哈薩克爭入決賽，雙方比分一直緊咬，吳羿霖再度在第8局發威，打出5：0，為港隊拉開優勢，並以45：42力克哈薩克晉級。港隊決賽與烏茲別克爭冠，一度落後1：10，吳羿霖上場收窄差距至9：15，惜隨後再被對手比分，最終以32：45告負，屈居亞軍。

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左起：吳羿霖﹑薛雅致﹑鄭雅之﹑薛雅齊。（香港劍擊總會圖片）

港隊女重派出陳海琳、黎曉曈、方心及吳琬琳出戰，淘汰沙特阿拉伯後惜負中國隊，排名賽連贏哈薩克及中華台北，最終以第5名完成賽事。港隊完成今年的亞青賽，一共掃走4金2銀7銅。

港隊女子重劍以第5名完成亞青賽。（香港劍擊總會圖片）

2024亞青港隊成績一覽



金牌

少年組男子重劍個人 高映川

少年組男子花劍團體 林浩朗、甘卓桁、陸浚諾﹑何承謙

少年組女子佩劍團體 曾悅澄、吳羿霖、莊凱欣﹑薛雅致

青年組男子花劍團體 鄭鐵男﹑林浩朗﹑麥朗圖﹑蔡子樂



銀牌

青年組男子佩劍個人 陳樂熹

青年組女子佩劍團體 薛雅齊、吳羿霖、鄭雅之、薛雅致



銅牌

少年組男子佩劍個人 陳玟熹

少年組女子佩劍個人 曾悅澄

少年組男子佩劍團體 陳玟熹、方曉楠、鄭東灝﹑歐倬懿

少年組女子重劍團體 吳琬琳、吳海諦、邱瑞瑩﹑羅阡滺

青年組男子花劍個人 鄭鐵男

青年組男子佩劍團體 陳樂熹、何柏霖、李俊林、李俊延

青年組女子花劍團體 劉一衡﹑黃純一﹑黃諾頤﹑莊韻諺

