劍擊亞青賽｜港隊煞科日摘一金一銀 男子花劍勇挫新加坡成功衛冕
亞洲青少年劍擊錦標賽煞科日，港隊再度衝擊獎牌，女子佩劍與男子花劍先後晉身決賽，港隊至少增添兩面銀牌。港隊男花接連擊敗日本及新加坡，成功蟬聯男子花劍團體賽金牌，港隊女佩則不敵烏茲別克，港隊今屆掃走4金2銀7銅。
男子花劍衛冕謝幕
由鄭鐵男﹑林浩朗﹑麥朗圖及蔡子樂組成的港隊男子花劍，被列為2號種子，首圈輪空後鬥沙特阿拉伯，以45：12大勝對手，隨後再以45：19輕取哈薩克，穩奪獎牌。港隊在4強遇上真正考驗，面對日本隊，蔡子樂在第4局打出5：0後，拉開優勢至20：9，最終以45：30力克對手，坐銀望金。
香港隊與新加坡的男子花劍團體決賽成為壓軸，港隊今仗稍為變陣，鄭鐵男繼續「守尾」，蔡子樂則與林浩朗對調。港隊早段已經建立優勢，領先15：3，其後一直保住雙位數優勢，結果以45：32擊敗新加坡，成功蟬聯男子花劍團體賽金牌，亦是港隊今屆第4金。
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女子佩劍添銀 吳羿霖表現神勇
港隊女子佩劍被列為3號種子，首圈以45：16輕取菲律賓後，8強面對中國隊，港隊直至中段稍為落後2至3分，吳羿霖在第8局打出7：2，扭轉形勢，加上「守尾門」的薛雅齊打出5：0，結果港隊以45：37力克中國隊。
港隊與哈薩克爭入決賽，雙方比分一直緊咬，吳羿霖再度在第8局發威，打出5：0，為港隊拉開優勢，並以45：42力克哈薩克晉級。港隊決賽與烏茲別克爭冠，一度落後1：10，吳羿霖上場收窄差距至9：15，惜隨後再被對手比分，最終以32：45告負，屈居亞軍。
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劍擊亞青賽｜港隊同日掃兩金一銅 少年組男花女佩齊奪冠
港隊女重派出陳海琳、黎曉曈、方心及吳琬琳出戰，淘汰沙特阿拉伯後惜負中國隊，排名賽連贏哈薩克及中華台北，最終以第5名完成賽事。港隊完成今年的亞青賽，一共掃走4金2銀7銅。
2024亞青港隊成績一覽
金牌
少年組男子重劍個人 高映川
少年組男子花劍團體 林浩朗、甘卓桁、陸浚諾﹑何承謙
少年組女子佩劍團體 曾悅澄、吳羿霖、莊凱欣﹑薛雅致
青年組男子花劍團體 鄭鐵男﹑林浩朗﹑麥朗圖﹑蔡子樂
銀牌
青年組男子佩劍個人 陳樂熹
青年組女子佩劍團體 薛雅齊、吳羿霖、鄭雅之、薛雅致
銅牌
少年組男子佩劍個人 陳玟熹
少年組女子佩劍個人 曾悅澄
少年組男子佩劍團體 陳玟熹、方曉楠、鄭東灝﹑歐倬懿
少年組女子重劍團體 吳琬琳、吳海諦、邱瑞瑩﹑羅阡滺
青年組男子花劍個人 鄭鐵男
青年組男子佩劍團體 陳樂熹、何柏霖、李俊林、李俊延
青年組女子花劍團體 劉一衡﹑黃純一﹑黃諾頤﹑莊韻諺