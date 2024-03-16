花劍大獎賽｜港隊兩女將攜手闖正賽　陳諾思全勝直接晉級

巴黎奧運劍擊積分周期在4月完結，今周的花劍大獎賽華盛頓站是截數前最後一站。港隊女子花劍的陳諾思（Daphne）今站前與韓國劍手Hong Sena在奧運積分同分，今站戰果對奧運入場券十分關鍵。這名19歲的港將在資格賽6戰全勝，以總成績首名晉級，與隊友符妤名攜手躋身正賽圈。



花劍大獎賽華盛頓站是奧運積分周期完結前的最後一站，港隊代表陳諾思與韓國劍手Hong Sena爭奪「亞大區」的最後一席，兩人今站前同得39分，華盛頓站的戰果對奧運資格甚為關鍵。

陳諾思香港時間周五（15日）深夜出戰資格賽，Daphne狀態大勇，6戰全勝兼且僅失6分，以總成績首名直接躋身正賽圈，將與美國劍手Gabrielle Grace Gebala爭入次圈。至於Daphne的勁敵Hong Sena小組4勝2負，同樣躋身正賽64強。

陳諾思小組全勝，以總成績首名晉級正賽圈。（香港劍擊總會）

另一港將符妤名（Sophia）小組賽遇上前港隊隊友、轉籍英國的張楚瑩，即使符錄得2勝4負，其後在淘汰賽回勇，連挫巴西及西班牙劍手，連續4站躋身正賽圈，將挑戰主場的頭號種子Lee Kiefer。鄭曉為則在淘汰賽不敵奧地利劍手，無緣正賽。

今晚將上演男子花劍資格賽，港將們力爭資格，偕張家朗及蔡俊彥爭標。

符妤名在小組擊敗舊隊友，連續4站躋身國際賽正賽。（香港劍擊總會）

在比利時聖尼克拉斯（Sint-Niklaas）舉行的女子佩劍世界盃，港隊代表歐倩瑩、朱詠翹及林衍蕙與正賽圈只差一步，資格賽最後一場淘汰賽失利出局。