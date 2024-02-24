劍擊亞青賽｜港隊青年組團體添兩銅　男子佩劍4強憾負烏茲別克

亞洲青少年劍擊錦標賽第7日，港隊再添兩面銅牌，港隊男子佩劍8強勇挫韓國隊，其後惜敗予頭號種子烏茲別克；港隊女子花劍則在4強反負日本隊。



由男子佩劍青年組個人銀牌得主陳樂熹領軍的港隊，與何柏霖﹑李俊林及李俊延合作出戰團體賽。港隊首圈輪空再輕取泰國隊，與韓國爭入4強，兩軍比分緊咬，結果港隊以45：43力克對手，穩奪獎牌。

港隊男子佩劍：何柏霖﹑陳樂熱﹑李俊延﹑李俊林。（由左至右）（香港劍擊總會圖片）

港隊硬撼頭號種子烏茲別克，中段一度被拉開雙位數分差，李俊林在第7局打出9：5，加上其後何柏霖一度追至2分落後，燃起港隊反勝的希望，惟未能乘勢平反敗局，結果以39：45力戰而敗，跌入季軍戰，縱然以44：45不敵哈薩克，在雙銅牌制下港隊仍然摘下一面銅牌。

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（香港劍擊總會圖片）

由劉一衡﹑黃純一﹑黃諾頤及莊韻諺組成的港隊女子花劍，接連淘汰菲律賓及哈薩克，鎖定獎牌。港隊4強與日本爭入決賽，港隊開局不錯，一度拉開8分差距，惟日本隊站穩陣腳後逐漸收窄差距，直至第7局反超前，港隊以33：45落敗，無緣決賽。港隊在季軍戰再負新加坡，仍然摘下第二面銅牌。

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由劉一衡﹑黃純一﹑黃諾頤及莊韻諺（由左至右）組成的港隊女花摘下一銅。（香港劍擊總會圖片）

（香港劍擊總會圖片）

被列為4號種子的港隊男子重劍，首圈輪空後再輕取卡塔爾，8強遇上烏茲別克，港隊早段稍為領先，惜末段未能保住勝局，最後以38：45不敵對手，無緣獎牌。

亞青來到最後一日賽事，港隊力爭在男子花劍﹑女子佩劍及女子重劍團體再添獎牌，其中由鄭鐵男領軍的男花隊，希望繼少年組後再稱霸青年組。