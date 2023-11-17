英超｜愛華頓違反財政公平條例被罰扣10分　賽會史上最重手判刑

英超球會愛華頓因違反財政公平條例，被英超賽會判罰扣10分。



英超官方宣布，愛華頓因違反英超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs），被扣除10分，處罰立即生效。扣分執行後，愛華頓在聯賽榜跌至19位，與榜尾般尼一樣同得4分。

英超球會愛華頓因違反財政公平條例，被英超賽會判罰扣10分。（Getty Images）

這也是英超聯賽歷史上對一支球隊作出的最嚴厲扣分處罰。愛華頓在今季首12輪的比賽中取得4勝2平6負，得14分本來位列英超第14名。

愛華頓被罰10分後，英超聯賽榜最新形勢。(BBC Sports網頁截圖）

英超史上過去只得兩間球會曾經被罰扣分，1996/97球季，米杜士堡曾經因為未能按時迎戰布力般流浪被罰扣3分；2010年樸茨茅夫則因為財政問題被接管已罰扣9分，兩隊受罰後，最終均未能在當季成功護級。

愛華頓被扣10分後，在英超聯賽榜由第14名跌至19名。（Getty Images）

今年3月，愛華頓被英超聯賽指控違反PSRs，愛華頓在過去3年的財政損失近3.72億英鎊，而英超聯賽的上限是3年累計1.05億英鎊。據悉，英超獨立委員會對愛華頓涉嫌違反FFP的聽證會在10月份閉門召開，如今作出扣10分的判決。

愛華頓球員比克福特。(Getty Images)

較早前判決公布後，愛華頓表明會上訴，會方否認指控，並指賽會對於會計及財務上的爭議施以體育運動的扣分判決，是不相稱和不恰當的（disproportionate and inappropriate）。

愛華頓官方發布聲明：

愛華頓球會非常震驚且失望地收到了英超委員會的決定。



球會相信委員會的決定是不恰當且不相稱的。會方已經決定向英超聯賽上訴。上訴目前已經開始，會由英超聯賽指定的上訴委員會聽證此案。



愛華頓確信球會向英超聯賽提供的訊息公開透明，且始終尊重程序的完整性。愛華頓足球會否認接受其未能以最大誠意行事的結論，也不認為這是英超聯賽在審查過程中應提出的指控。委員會所施加的嚴厲制裁並非對提交的證據的公平、合理的回應。



球會將密切關注英超聯賽的利潤和可持續性規定對其他案件的裁決。在上訴程序結束之前，愛華頓無法對此事發表進一步評論。

