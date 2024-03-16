英超女足｜阿仙奴改著車路士波襪上陣　一人犯錯三萬人受牽連

周六（16日）車路士主場以3：1擊敗阿仙奴的英超女足，比賽臨時延遲半小時才開始。

到底發生了什麼事？

這個故事教訓我們：一人犯錯，全體受罰，包括球員、教練、以及為車路士締造主場歷來最高入場數字、最終卻呆等30分鐘的32970名球迷。



這場倫敦打吡戰，阿仙奴女足臨時著上車路士的黑藍色波襪作賽，被英國傳媒大肆報道。（Getty Images）

賽前車路士排在榜首，領先第3位的阿仙奴3分，這場倫敦打吡絕對是今季英超女足焦點大戰。然而球員熱身準備開波時，球證發現這兩支球隊都穿著白襪，因而要求作客的阿仙奴更換。

今場比賽有超過32970名球迷進入史丹福橋球場，是車路士歷來主場最高入座率的英超女足，他們卻要呆等30分鐘，阿仙奴名宿伊恩朗禮（Ian Wright）亦為座上客，他在X（前稱Twitter）怒轟今次事件「可笑」及「令人尷尬」。

阿仙奴球員賽前熱身時，仍是著白色波襪。（Getty Images）

更尷尬的是，正式比賽時，阿仙奴穿上車路士的黑藍色波襪，原來他們臨時在史丹福橋購買整隊的波襪應急。由於「兵工廠」的球衣贊助商是adidas，車路士卻是Nike，阿仙奴球員只好用繃帶遮住Nike標誌，但不少球員的波襪仍露出下方的車路士會徽。

據悉，今次鬧劇的成因是阿仙奴職員「蝦碌」。兩支球隊於去年12月對碰時，車路士著黑藍色波襪，阿仙奴則如常著白色波襪，但職員忘記今次車路士改著白襪。

雙方上次對碰為12月，當時車路士著藍色波襪，阿仙奴為白色。（Getty Images）

阿仙奴教練艾迪禾爾（Jonas Eidevall）賽後表示，只知道雙方的裝備撞色，需要解決，「我不清楚原因，那不是我要花時間及精力的地方」。他續稱今次事件對球隊有影響，要想辦法再次熱身。

車路士隊長艾蓮卡夫柏（Erin Cuthbert）亦稱球員因此感到沮喪：「我們等了很久才開始比賽，本來已經完成賽前喊話，那種感覺很奇怪，這場比賽真的真的很遲才開波，不過我們對這場比賽處理得很好。」

再較早前，10月雙方男子隊對壘時，作客的阿仙奴為紅色波襪。（Getty Images）

前英格蘭女足國腳卡妮（Karen Carney）今場為《天空體育》旁述，她認為今次事件對整個聯賽影響巨大：「有人犯錯，不過這場比賽不需這樣（處理），今場大戰有這麼多球迷入場。」

2022年10月，男子英超也發生著錯波襪事件。當時馬奧比（Neal Maupay）在73分鐘為愛華頓後備入替，他穿上藍色波襪，其餘隊友則著白色波襪，不過球證似乎沒有察覺。