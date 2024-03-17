羽毛球．全英賽︱馬蓮浴火重生再封后　女雙巔峰對決現387km扣殺

全英羽毛球公開賽女單決賽，2015年冠軍馬蓮（Carolina Marin）與2022年冠軍山口茜的對決，縱然因後者受傷提早在第二局中段終止，但無損這場賽事的精彩程度。雙方首局扭盡六壬，馬蓮一度落後17：20，最終5次救出局分搶下這局，成為勝出關鍵，亦盡顯馬蓮的不死鬥志。

這位西班牙球后曾歷巔峰，到一雙膝頭先後受重創以及喪父之痛，今仗在媽媽見證下再度登頂，百般滋味在心頭，賽後慶祝時哭成淚人。



馬蓮勝出全英賽後痛哭，她抬頭望天，或是向已故的爸爸對話。（Getty Images）

西班牙球后馬蓮浴火重生

馬蓮自從一雙膝頭先後前十字韌帶（ACL）重創，羽毛球女子單打逐漸成為韓國的安洗瑩、日本的山口茜、中國的陳雨菲及中華台北的戴資穎的天下，4人多次壟斷主要賽事最後4強，被封為「女單Big 4」或「女單F4」。

馬蓮在傷癒後戰績亦不錯，2021年初兩度挫戴資穎贏得超級1000的泰國公開賽，惟之後未能再在大賽封后，年終賽決賽兩負戴資穎，2023年印尼公開賽決賽負陳雨菲，去年8月世錦賽不敵安洗瑩，每次都是只差一步。

全英賽決賽馬蓮與山口茜惺惺相惜，賽後緊緊擁抱。（Getty Images）

今屆全英賽馬蓮再現勇態，16強輕取中國球手王祉怡，8強淘汰「中國一姐」陳雨菲，4強挫身體出狀況的戴資穎，晉級過程全部直落兩局過關。山口茜在4強與安洗瑩鬥足1小時22分鐘、激戰3局才分勝負，體能上較為輸蝕。馬蓮與山口茜高手過招，難分高下，馬蓮的速度和網前突然扭手腕變線稍為佔優，技術暫停時領前11：9。

山口茜防守硬朗，很快追成12：12，之後與馬蓮梅花間竹得分，她左膝紮住上，比賽中途不時一拐一拐，身體有傷的狀況下，不得不放棄纏鬥的「長氣」打法，反為看準時機進攻扣殺，一度殺馬蓮一個措手不及，落後17：20。眼見山口茜快要勝出首局，馬蓮竟能逐分追上，先是追成20：20，之後再兩度救出game point，兩位球手均展現驚人鬥志，終由馬蓮以26：24取下首局。

山口茜首局未竟全功，次局身體已跟不上比賽節奏，馬蓮輕鬆領先至10：1，山口茜要由醫護人員入場治理，在髖關節位置噴鎮痛劑。她繼續作賽再失一分，終未能繼續，向球證示意退賽。馬蓮時隔9年再度在全英賽封后，激動得倒地痛哭，又對天喃喃自語。媽媽帶着西班牙國旗跟她擁抱，二人哭作一團，畢竟今次勝利爸爸已不在身邊。

馬蓮與母親緊緊擁抱。（Ｘ）

馬蓮重返頂峰之路一點也不易，身為里約熱奧運羽毛球女單金牌得主，2019年她在巔峰期右膝ACL撕裂，每日花10個小時復健，正以為東京奧運仍在掌握之中，卻輪到左膝ACL及兩塊半月板重創，她曾說過這邊膝部的復健曾令她很沮喪，「我想盡快復原，但有時身體會阻止你。」

她將沮喪化為動力，果然能復出賽場，馬蓮自知以她的傷患嚴重程度，「能繼續打球已是很幸運」，她珍惜打好每一場，比起之前冠軍不斷，近年卻拿下一次又一次亞軍，今屆全英賽終於再次吐氣揚眉，難怪她賽後如此激動。

韓國的李紹希（左）在女雙決賽強力扣殺多次得手。（Getty Images）

女單決賽前，女雙決賽同樣精彩，日本組合志田千陽／松山奈未，大戰韓國的李紹希／白荷娜。李紹希2017年已曾夥拍張藝娜奪冠，去年與白荷娜亦曾闖入決賽，卻未能獲勝。志田千陽／松山奈未則為2022年冠軍得主。

雙方合演一場極高水平對決，首局比分緊咬，李紹希屢次憑扣殺取分，其中一板更錄得時速高達387公里，李紹希／白荷娜以21：19先取首局；志田千陽／松山奈未次局成功反撲以21：11扳平局數，決勝局已沒有犯錯空間，志田千陽今仗表現稍為失色，韓國組合以21：17再勝一局終結賽事。