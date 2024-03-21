黃澤林戰邁亞密大師賽首圈Now TV免費直播　世界排名勢闖200名內

香港19歲網球代表黃澤林（Coleman），在邁亞密大師賽資格賽連過兩關，成為史上首名躋身ATP 1000級別賽事正賽圈的港將。黃澤林首圈將挑戰世界排名第35位的塞爾維亞球手迪亞利（Laslo Djere），Now TV 630台更有免費直播，一同支持Coleman再下一城。



黃澤林殺入邁亞密大師賽的正賽圈。（資料圖片／葉詩敏攝）

邁亞密網賽｜黃澤林單場轟16球「Ace波」 資格賽兩連勝躋身正賽

邁亞密網賽｜黃澤林首戰ATP大師賽 首圈資格賽過關今晚爭入正賽

ATP 1000級別的邁亞密大師賽，級別僅次於四大滿貫，港將黃澤林由資格賽打起，先挫法國球手加斯頓（Hugo Gaston），其後在落後下反勝印度球手拿高（Sumit Nagal），接連淘汰兩名世界前100的球手，成為史上首名港將躋身ATP 1000分賽的正賽圈，香港時間今晚將挑戰世界排名高177位的塞爾維亞球手迪亞利。Now TV 630台今晚11時將設有免費直播，透過電視或電腦即可欣賞今場賽事。

黃澤林將與迪亞利爭奪邁亞密網賽次圈席位。（資料圖片／Getty Images）

黃澤林與迪亞利過去未曾交手，28歲的迪亞利曾經贏得兩次ATP巡迴賽錦標，上年的美網第三圈遇上同鄉祖高域，一度領先兩盤，惟未能保住勝局，大滿貫第三圈亦是這名塞爾維亞球手的最佳成績。迪亞利今年初來港參加香港公開賽，當時卻在首圈不敵中國球手商竣程。

邁亞密大師賽是黃澤林生涯第2次在ATP巡迴賽正賽圈亮相，上次是年初的香港公開賽，當時不敵意大利的穆薩迪，首圈止步。無論勝負，Coleman都可以刷新其生涯最高的世界排名，至少打入200名以內。