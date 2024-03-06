網球｜前一姐夏納禁藥風波上訴得直　停賽4年變9個月隨時可復出

網球「前一姐」夏納（Simona Halep）因禁藥風波，去年9月被判停賽4年。不過這名兩奪大滿貫冠軍的羅馬尼亞球手上訴得直，停賽期減少至9個月。

由於已遠離賽場1年半，意味夏納隨時可以復出，她在Instagram表示今次是「真相的勝利」，雖然遲來但仍感到欣慰。



「前一姐」夏納上訴得直，隨時可以復出。（Getty Images）

夏納在2018年奪得法國網球公開賽冠軍，2019年再贏下溫布頓網球公開賽，不過2022年參加美國網球公開賽期間藥檢中，對貧血藥物Roxadustat呈陽性反應，該藥物可增加血紅素和製造紅血球，被世界反禁藥機構被列為禁藥，夏納亦自同年10月至今一直停賽。

去年5月，她的「運動員生物護照」（athlete biological passport，簡稱ABP）被發現異常，因此遭指控兩度違反禁藥規定，國際網球誠信機構（ITIA）去年9月宣布她須停賽4年。

由於夏納自2022年10月起停賽，原定停賽終止日為2026年10月7日，屆時她將會是35歲。這名羅馬尼亞球手決定上訴，並在周三（6日）得直，停賽期減至9個月，即於2023年7月6日到期，夏納隨時可以復出。

夏納上月出席聽證會時表情輕鬆。（路透社）

國際體育仲裁法庭（CAS）表示慎重審視相關證據後，夏納在2022年8月29日前不久，曾食用受污染的補充品而讓Roxadustat進入其體內，在樣本中，檢測到的Roxadustat亦來自該受污染產品。「根據結果，CAS認定夏納並非故意違反禁藥規定。」

上訴成功後，夏納在一篇聲明中表示已急不及待重返巡迴賽。她亦在Instagram發表長文：「在這段充滿挑戰的旅程中，堅定地相信真理及正義，一直是我的指路明燈。儘管面臨令人畏懼的強烈指控，我依然充滿活力，堅定不移地堅信自己是一名清白的運動員。」

她表示這次磨煉證明了其韌性，「並以一次苦樂參半的辯護來印證真相的勝利，雖然來遲了，卻非常令人欣慰。」

該篇長文中，夏納表示仲裁法庭指示ITIA須賠償她20000瑞士法郎（約17.7萬港元），ITIA行政總裁Karen Moorhouse對今次判決結果表示尊重：「反禁藥程序其中一個基本要素，是球員能夠上訴，ITIA尊重他們上訴的權利和結果。」