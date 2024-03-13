網球｜祖高域爆冷不敵20歲球手　當場連番失禮行徑遭批「醜陋」

印第安泉網球大師賽賽﻿32強，世界排名第1的祖高域（Novak Djokovic）爆大冷輸給排名123的20歲意大利球手盧卡拿迪（Luca Nardi），輸波之餘，他在比賽中對球證大發雷霆、賽後還毫無風度地奚落將自己視為偶像的拿迪，連串行徑令他廣受批評。



祖高域作為頭號種子，在32強遇上世界排名123、以Lucky Loser姿態（幸運敗方，在外圍賽輸波、但受惠有球手退賽而進入正賽的球手）出戰的盧卡拿迪。

自小視祖高域為偶像的拿迪爭口氣，以6：4、3：6、6：3淘汰對方，成為在大滿貫和1000分賽事中，擊敗祖高域的最低排名球手，然而祖高域一連串行徑都有失風度。

盧卡拿迪爆大冷淘汰祖高域。（路透社）

在第二盤，祖高域領先2：0之時，當時他已顯得心情不佳，不斷自言自語，其中一次開出第二發球，拿迪一度以為球會出界而稍稍停步，但隨即改變主意上前擊球，祖高域則停下來打了個短球，拿迪把握機會得分，祖高域則沒有移動、只站在場中央。

然後，祖高域走到裁判Greg Allensworth身邊，不斷地投訴：「他擊球然後停下來了，他停下來了。」Greg Allensworth回應他說：「他只是做了反應、但沒有真的令這一分中斷，他停下來，不等於這一分會停下來。」

祖高域繼續怒氣沖沖地道：「他停下來不等於這一分中斷？你在說什麼？你也看到他的反應，他停下來了。他真的停了下來，就是這樣，他令我很混亂，所以我也停了下來。」他愈說愈氣，連珠炮發：「你為什麼不做出判決？你在跟我開玩笑嗎？」

Greg Allensworth再回應：「你想我判他干擾比賽嗎？」祖高域即道：「這是當然的，因為他停下來了。那傢伙停下了動作，他打了這樣的球然後停下來了。」Greg Allensworth再道：「他站着、不繼續打，不代表他……這不構成干擾比賽呀。」

祖高域雖是24次大滿貫得主，卻沒有展現出大將之風。（路透社）

祖高域完全不打算放棄，還繼續針鋒相對，反問裁判有什麼理據，這名裁判繼續說：「我的理據是，這種情況不足以令他失去分數，如果他直接向我說這球出界、或是指出、或用其他動作（去示意這球出局），那我會同意你的看法，但他沒有做出任何足以中斷這一分的舉動。」不過裁判還未說完，祖高域就不屑地笑一笑然後回到自己的座位。

祖高域最終輸波，經歷這場被指是他「生涯最差敗仗之一」後，他仍然怒氣未平，賽後跟拿迪握手時，再對這位對手兼多年粉絲出言不遜：「你的行為不是對的，但很好（Bravo），這是不應該的但很好，這是不應該的但很好。No no no no. 很好！」

在賽後訪問時，他似乎終於消了氣，稱讚拿迪「值得贏」，並坦承自己發揮不佳：「他（拿迪）打得很好、值得贏，我反而為自己打得有多差而震驚，真的真的很差。他的狀態很好、我的狀態真的很差，這兩者導致一個對我來說很壞的結果。」拿迪的心情未有受偶像的言行影響，笑指自己贏波是「奇跡」。

祖高域的激烈反應，立刻引來媒體和粉絲批評，澳洲媒體news.com.au直指祖高域「未能控制情緒」，指他的行徑「醜陋」，網球記者Ricky Dimon也認為祖高域在賽後與拿迪握手時，重提對方停步一事，根本毫無理由，「首先，那一分根本對賽果沒有影響，第二，拿迪沒有權去決定那一分是否有效，第三，裁判的決定是對的。停步的情況常常出現，也不會被罰。」