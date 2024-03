網球｜祖高域爆冷不敵20歲球手　當場連番失禮行徑遭批「醜陋」

印第安泉網球大師賽賽32強,世界排名第1的祖高域(Novak Djokovic)爆大冷輸給排名123的20歲意大利球手盧卡拿迪(Luca Nardi),輸波之餘,他在比賽中對球證大發雷霆、賽後還毫無風度地奚落將自己視為偶像的拿迪,連串行徑令他廣受批評。



祖高域作為頭號種子,在32強遇上世界排名123、以Lucky Loser姿態(幸運敗方,在外圍賽輸波、但受惠有球手退賽而進入正賽的球手)出戰的盧卡拿迪。

自小視祖高域為偶像的拿迪爭口氣,以6:4、3:6、6:3淘汰對方,成為在大滿貫和1000分賽事中,擊敗祖高域的最低排名球手,然而祖高域一連串行徑都有失風度。

盧卡拿迪爆大冷淘汰祖高域。(路透社)

在第二盤,祖高域領先2:0之時,當時他已顯得心情不佳,不斷自言自語,其中一次開出第二發球,拿迪一度以為球會出界而稍稍停步,但隨即改變主意上前擊球,祖高域則停下來打了個短球,拿迪把握機會得分,祖高域則沒有移動、只站在場中央。

然後,祖高域走到裁判Greg Allensworth身邊,不斷地投訴:「他擊球然後停下來了,他停下來了。」Greg Allensworth回應他說:「他只是做了反應、但沒有真的令這一分中斷,他停下來,不等於這一分會停下來。」

祖高域繼續怒氣沖沖地道:「他停下來不等於這一分中斷?你在說什麼?你也看到他的反應,他停下來了。他真的停了下來,就是這樣,他令我很混亂,所以我也停了下來。」他愈說愈氣,連珠炮發:「你為什麼不做出判決?你在跟我開玩笑嗎?」

Greg Allensworth再回應:「你想我判他干擾比賽嗎?」祖高域即道:「這是當然的,因為他停下來了。那傢伙停下了動作,他打了這樣的球然後停下來了。」Greg Allensworth再道:「他站着、不繼續打,不代表他……這不構成干擾比賽呀。」

祖高域雖是24次大滿貫得主,卻沒有展現出大將之風。(路透社)

祖高域完全不打算放棄,還繼續針鋒相對,反問裁判有什麼理據,這名裁判繼續說:「我的理據是,這種情況不足以令他失去分數,如果他直接向我說這球出界、或是指出、或用其他動作(去示意這球出局),那我會同意你的看法,但他沒有做出任何足以中斷這一分的舉動。」不過裁判還未說完,祖高域就不屑地笑一笑然後回到自己的座位。

祖高域最終輸波,經歷這場被指是他「生涯最差敗仗之一」後,他仍然怒氣未平,賽後跟拿迪握手時,再對這位對手兼多年粉絲出言不遜:「你的行為不是對的,但很好(Bravo),這是不應該的但很好,這是不應該的但很好。No no no no. 很好!」

在賽後訪問時,他似乎終於消了氣,稱讚拿迪「值得贏」,並坦承自己發揮不佳:「他(拿迪)打得很好、值得贏,我反而為自己打得有多差而震驚,真的真的很差。他的狀態很好、我的狀態真的很差,這兩者導致一個對我來說很壞的結果。」拿迪的心情未有受偶像的言行影響,笑指自己贏波是「奇跡」。

祖高域的激烈反應,立刻引來媒體和粉絲批評,澳洲媒體news.com.au直指祖高域「未能控制情緒」,指他的行徑「醜陋」,網球記者Ricky Dimon也認為祖高域在賽後與拿迪握手時,重提對方停步一事,根本毫無理由,「首先,那一分根本對賽果沒有影響,第二,拿迪沒有權去決定那一分是否有效,第三,裁判的決定是對的。停步的情況常常出現,也不會被罰。」