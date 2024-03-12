網球｜意大利小將爆冷淘汰偶像祖高域　8歲起貼對方海報在睡房

夢想離你有多遠？當你做好準備，有時候可能就是來得那麼突然。

ATP 1000級別的印第安泉大師賽32強，「一哥」祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）爆冷不敵一名排名123的「Lucky Loser」盧卡拿迪（Luca Nardi）。

後者以2：1勝出晉級後，露出難以置信的喜悅表情：原來祖高域是他的兒時偶像，至今其海報還貼在這名年僅20歲的球手床前。



贏波一刻，盧卡拿迪露出難以置信的表情。（路透社）

盧卡拿迪以「幸運負方（Lucky Loser）」身份出戰，幸運負方指外卡賽出局的球員，因其他球手在首圈因傷或其他原因未能出席，按排名後補參賽。拿迪在外卡賽不敵利時球手大衛哥芬（David Goffin），但因為有球手退出，因此得到參與正賽機會。

開出「Ace波」直接得分後，盧卡拿迪贏下第3盤，以總盤數2：1晉級，他亦成為史上首名在1000級別賽事擊敗祖高域的「Lucky Loser」，同時也是1000及大滿貫級別史上，戰勝祖高域的球手中排名最低一個。

創造歷史一刻，他雙手掩面，顯然不敢相信自己擊敗兒時偶像，「我不知道（自己如果如何保持鎮定），我覺得這是奇蹟，因為我只是20歲，排名100以外，卻竟然打贏祖高域，這很瘋狂。」

賽前拿迪提及過祖高域是自己從小到大的偶像，8歲時睡房門上便貼有他的海報。這名意大利小將賽後笑言，該海報現在依然貼在床前：「每晚我睡覺前都會見到祖高域，我無法想像能夠跟他比賽，現在我還擊敗了他，這對我來說真的是夢想成真。」

世事很多時候難以預料，拿迪賽前跟教練說，希望今次三盤制賽事不要輸兩盤1：6，但隨着比賽進行，他意識到自己打得很好，「這場比賽之前，20歲的我一直看他打波，看了10年。我唯一優勢就是他沒有看過我打波，我想今晚之前沒有人認識我。」可就是這麼不被看好的「Underdog」，一舉擊敗那個排名世界第一的偶像。

祖高域今仗雖然爆冷輸波，中途更曾因爭議分跟球證理論，但賽後也大方祝賀及稱讚這名意大利小將：「他以Lucky Loser身份入來正賽，所以沒什麼可輸的，他打得很好，值得這場勝仗。」