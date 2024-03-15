網球｜3500蜜蜂襲印第安泉網賽　艾卡拉斯狼狽逃跑「蜂王」成主角

印第安泉網球大師賽在香港時間周五（15日）上演男單8強賽事，西班牙球星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對德國的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）期間，竟有大群蜜蜂來襲，嚇得球手和觀眾紛紛避走，賽事一度暫停1小時48分鐘。



這場男單8強賽事，比賽開始後9分鐘，第一盤雙方打成1：1、艾卡拉斯在自己的發球局領先15：0之際，一群蜜蜂突然出現在他的頭上繞圈，很快數量更急增，這位球手一開始只是輕輕搖頭撥了撥，但未幾便嚇得不斷撥頭髮，最後更以毛巾包頭「逃跑」。

鏡頭一轉，看台上也有蜂群在飛，部份觀眾離座，原來有大量蜜蜂進佔球場上方中央的懸掛式空中攝影機，攝影機已爬滿了蜜蜂，儼如蜂巢；而從鏡頭拍到的畫面也有蜂跡，場面骸人。

球手躲回更衣室，比賽也告暫停，賽會立刻傳召「蜂王」到場。在賽事暫停45分鐘後，長髮飄飄的養蜂人Lance Davis就趕到，曾演出電視節目的他以一個彷似吸塵機的儀器，慢慢吸走攝影機上的蜜蜂，現場才恢復平靜。

Lance Davis事後接受ATP訪問，他表示自己使用的捕蜂儀器「將蜜蜂吸進一個籠子，之後我會把牠們放進我的養蜂巢，儀器就是為這種情況而設的。」他指出今次蜂群較小，「大約有3500隻」，對於蜜蜂突然來襲，他則解釋：「一隻蜂后一天會產約2000粒卵，意味很快便會有太多蜜蜂，在蜂巢太擠逼之下，蜂后便會帶着半數蜜蜂遷居，餘下一半會誕生新的蜂后。」

「蜜蜂危機」解決，比賽終於在停頓1小時48分鐘後重開，最終艾卡拉斯以6：3、6：1擊敗薩維列夫，這位手握兩個大滿貫冠軍的球手，將會在4強對22歲的意大利新星冼拿（Jannik Sinner）。

艾卡拉斯（右）擊敗了薩維列夫（左）。（路透社）

艾卡拉斯賽後談及蜜蜂事件時道：「（事後）我們決定再次熱身時，只餘下一兩隻蜜蜂，所以我盡量當他們不存在，並且集中精神去得分。」

「這件事很奇怪，我從未在網球場見過這種情況，我們逃離球場後，就在電視上看着蜜蜂入侵，真的很好笑。這件事對我來說很有趣，今場大家只會記得這件事（蜜蜂），不會記得比賽發生什麼事了。」