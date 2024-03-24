大埔行山丨逆行衛徑七段上鉛礦凹 跨草山經七弦琴左脊出大圍
撰文：CATT’S BLOG
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隨著季候風緩和，天氣又和暖了，清清涼涼的頗舒服，查看網誌，很久冇上草山，今周活動就上草山，簡單點由大埔港鐵站起步。
（出發日期：2023年12月27日）
早上天上片片綿絮雲好美，9點15分大埔港鐵站起步，馬路前行經運頭塘、荔枝山、新屋家至打鐵刃口，逆行衛徑七段上鉛礦凹，轉走麥徑七段上草山，在標柱拍照後下山在回歸亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，打鐵刃口逆行衛徑七段上鉛礦凹，轉走麥徑七段上草山👇👇👇
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休後續逆走麥徑七段至針山山腳，走左邊山路「七弦琴左脊」下山經白田壩村出大圍，今日輕鬆郊遊走約15公里，5個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，逆走麥徑七段至針山山腳，七弦琴左脊經白田壩村出大圍👇👇👇
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