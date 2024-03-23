黃竹坑親子行山丨登南朗山到停機坪打卡　欣賞廣闊海景漸暗日光

南朗山（或寫作南塱山，英語：Nam Long Shan或Brick Hill）是香港的山峰之一，位於香港島南區，海拔284米，於南朗山道的南朗山道休憩公園有一條由南區區議會和民政事務總署建造的石屎山徑，並在山頂以西建有南朗亭。南朗山山頂有警察通訊站和三角測量站，也設有無線電視發射站，還有數碼電視廣播輔助發射站。

距離：4.1公里：Google時間：1小時10分鐘



乘巴士107號在南朗山道陳白沙紀念中學下車，沿馬路往上走會看見太白海鮮舫，再向前少少便要左轉沿梯級上山。一直上樓梯。不久便可到達南朗亭了，之後的路便開始有點難行，不再是完整的石板路。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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仍然是不斷上樓梯。到達停機坪和鐵塔打完卡就可以沿路折返了。最後衝刺上到山頂。仲可以欣賞日光漸暗的景色。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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