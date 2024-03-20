世界盃外圍賽︱港台免費直播港足對烏茲別克　賽前歡送黃洋鞠盈智

世界盃亞洲區外圍賽，香港足球代表隊周四（21日）晚主場對烏茲別克，比賽由港台電視32免費直播；賽前也舉辦儀式，向黃洋及鞠盈智兩位前港腳致謝。



港足明日對世界排名66位的烏茲別克，球隊最初決選24名球員，先後有伍瑋謙、羅梓駿受傷退隊，補選余煒謙跟龐焯熙。然而港足中堅鐘樂安仍有肩傷，主帥安達臣表明他不會獲列入明日比賽的23人名單，但可能隨隊作客烏茲別克。

「他的檢查報告明天會有結果，我們會問醫生及他自己的意見。只要他能在周末投入訓練，有可能上陣，我們便會帶他去，否則不會考慮。」安達臣亦解釋，三號門將補選龐焯熙而非陳嘉豪或梁興傑等球員，是教練團希望讓年青球員汲取經驗。

龐焯熙成為港隊今次的三號門將。（袁志浩攝）

港隊目前在E組兩戰取得1和1負排榜尾，分組賽尚餘4場，每組只得首兩名直接出線世界盃外圍賽第三圈，假如港隊今仗無法取分，晉級形勢將十分險峻。

安達臣期望港隊能踢出亞洲盃時的水平，「我想看到球員不斷跑動、充滿活力，強硬拚搏，這是我們唯一能跟勁敵較量的方法。」

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

烏茲別克質疑旺角場場地較細 安達臣：我很高興在這裏比賽

烏茲別克在剛過去的亞洲盃八強戰至互射十二碼階段才不敵最終盟主卡塔爾，該國有不少球員外流歐洲聯賽，包括隊長、效力意甲卡利亞里的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）。而莫斯科中央陸軍的中場法祖拿夫（Abbosbek Fayzullaev）則有份在U23亞洲盃外圍賽大勝港隊10：0的比賽中上陣。

這支亞洲勁旅固然以贏波為目標，但主教練Katanec Srecko質疑港隊為何會安排比賽在較細小的旺角大球場上演，「我不明白原因，但當然他們可以這樣做。」這位教練表明今仗絕不易打，「港隊比賽成績結果雖然差，但每場都創造了許多機會，一些巴西（裔）球員也令球隊變得更好，尤其是11號球員（艾華頓）。」

烏茲別克主教練Katanec Srecko。（袁志浩攝）

港隊今次為遷就香港大球場舉行國際七人欖球賽，把比賽移師旺角場，而其實安達臣教練早前已表明，因球員平日較多在旺角場踢本地比賽，對場地更熟悉，情況對港隊有利，「我很高興我們在旺角比賽，因為球員也喜歡這裏多於大球場，這裏滿座的話氣氛會更好，對我們會有一點幫助。」

值得一提，今場比賽門票早已售罄。

周緣德新季在中超未曾上陣。（袁志浩攝）

新球季加盟中超河南隊的守衛周緣德，雖然首兩輪聯賽都只坐後備，但他不擔心自己的比賽狀態，「球會有韓國籍教練，訓練得很艱苦，時常一日練兩課，確保我們的狀態。之前參與亞洲盃開了眼界，希望球隊繼續成長，有更好的表現及成績。」

另外，足總公布於明日比賽前將舉辦簡單致謝儀式，並會向球迷派發手幅，歡送月前宣布告別香港隊的兩位中場「老大哥」黃洋與鞠盈智；而今場比賽將由港台電視32免費直播，並設有廣東話評述。

港足3月世界盃外圍賽賽程：



香港 Vs 烏茲別克

日期：3月21日

地點：旺角大球場

時間：08：00pm



烏茲別克 Vs 香港

日期：3月26日

地點：烏茲別克塔什干國家體育場

香港時間：10：30pm

