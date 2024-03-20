足球｜「世三」夏薩特再參加慈善賽獻技　因一理由保持運動習慣

「世三」夏薩特（Eden Hazard）前去年退役後，仍頻繁出現在各慈善賽及友誼賽上，周二（19日）他宣布將參加由聯合國兒童基金會（UNICEF）籌款的慈善足球賽Soccer Aid。

這名比利時球星受訪時表示仍喜歡足球，但不後悔掛靴，更透露未來可能會從事相關職業。



1月年滿33歲的夏薩特，如今仍在跟家人住在馬德里享受人生。他最近接受英國《標準報》訪問時，被問到會否繼續踢足球時，他給予肯定答案：「我想會的，不過我決定退役是因為受太多傷，對此我不後悔。」

夏薩特穿上慈善賽球衣宣傳。（X影片截圖）

這名前車路士及皇馬球星，退役後不時在友誼賽上為球迷獻技，仍能見其功架。不過夏薩特很滿意現在的生活：「我很享受，我也想念足球，特別是跟隊友在更衣室的時光，但現在我能做我想做的事。」

說到夏薩特，相信不少球迷首先想起的便會是漢堡包，早前他回到母隊里爾主場觀戰時，球會也在球場小賣部推出以他為主題的漢堡包揶揄一番；決定退役前，他便曾公開表示「是時候喝點啤酒享受人生」。

不過今次受訪時，他似乎終於對自己身材有所要求：「我不想像Peppa Pig（港譯「粉紅豬小妹」，內地譯「小豬佩奇」）一樣！我會打網球、板球、跑步，也會跟朋友踢波，我有保持運動。」

夏薩特表示有保持運動，因為不想讓自己看起來像《粉紅豬小妹》。（網上圖片）

夏薩特也談及職業生涯的高峰與低谷，2019年離開車路士轉投皇馬，毫無疑問是其生涯分水嶺，但他未有為此後悔：「那是我的夢想，雖然故事因為傷患及其他原因而不太美好，但我能告訴你，這是我的夢想。當我回看時，能看到自己穿披皇馬球衣，這令我感到自豪。」

之後夏薩特亦表示，他生涯高峰是在史丹福橋，「我在那裏度過了7年……那是我職業生涯中最美好的回憶。」

「我表現最好是摩連奴執教的第2個球季，當時我們贏得英超及聯賽盃冠軍。」他稱讚摩連奴是「Special One」，並表示很難表達勝出後與球迷狂歡的感覺。

夏薩特在訪問中稱讚摩連奴，亦表示生涯中最美好回憶是效力車路士時。（Getty Images）

討球迷歡心算是夏薩特的強項之一，不過他似乎不打算執起球鞭，以另一種方式回到球場，「我不知道（下一步如何），我不認為自己會成為一名職業球隊教練，但我想我能執教青年隊。」

這名曾被球迷稱為「世三」的退役球星，現育有5名孩子，他早前曾表示寧願跟他們玩耍，也不願浸冰水來恢復身體，更稱這是他「叉電」的方式，「我有孩子，我希望教他們如何踢波。」

今次慈善賽將於6月9日在史丹福橋球場舉行，夏薩特將代表世界明星隊面對英格蘭11人。今次慈善賽邀請到不少知名退役球星及名人，目前英格蘭11人有迪科爾、加利卡希爾、韋舒亞及祖高爾等，教練組有林柏特、哈利列納及施文；世界明星隊則有「飛人」保特、羅拔圖卡路士等。其中林柏特（Frank Lampard）已在宣傳片中表示會在當天與大家見面。