戴偉浚隨隊赴新加坡落選國足大名單　新季投上海申花僅上陣2分鐘

中國足球隊易帥後迎來首戰，新帥伊雲高域（Branko Ivankovic，內地譯伊萬科維奇）首戰領軍作客新加坡出戰世界盃亞洲區外圍賽，這名克羅地亞籍主帥揀選26人前往當地，周三（20日）公布的23人最終名單中，港產國腳戴偉浚落選。



國足抵達新加坡後隨即訓練。（微博截圖）

戰畢亞洲盃後，恩高域未能領軍出線最終落鑊，中國足協聘請前阿曼主帥﹑70歲的伊雲高域接掌國足，履新10日後即領軍出戰世界盃外圍賽，將兩鬥新加坡。

這名克羅地亞籍領隊出席賽前記者會時，直言對球隊已有一定的了解，同時對麾下的訓練成果感滿意。伊雲高域再度強調，他的目標是領中國隊衝擊2026年的世界盃決賽周，在擴充至48隊後，「沒有退路和選擇，一定要全力衝擊（世界盃）」。

國足早在周一抵達新加坡，立即進行操練，伊雲高域今次徵召26人，當中包括港產國腳戴偉浚。中國足協周三公布23人最終名單，戴偉浚卻榜上無名，這名港產國腳自2022年1月首度入選國足後，兩年多以來全數入選。

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國足新帥伊雲高域領軍首戰，戴偉浚隨即落選。（微博截圖）

戴偉浚今季轉投上海申花後，上陣時間不多，至今僅上陣2分鐘。內地知名足球記者馬德興指，戴偉浚落選與狀態有關，直言今季缺乏上陣機會，加上入選國足後，「狀態很一般」。內地不少足球評論員皆對戴偉浚落選不感意外，論點與馬德興相若，袁甲直言：「沒有比賽，狀態難以保證，他（戴偉浚）這位置能打的人也不少，影響不大。」

根據中國足協數據，中國隊與新加坡曾經16次交手，國足錄得11勝3和2負，近41年更未曾落敗，對上一次落敗已經是1983年的魚尾獅邀請賽。