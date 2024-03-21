羅賓奴輪姦罪須在巴西服刑9年　丹尼爾艾維斯強姦罪成但將出獄

巴西兩代球星羅賓奴（Robinho，又譯：羅比尼奧）及丹尼爾艾維斯（Dani Alves）近年均性侵案纏身，後者早前已鋃鐺入獄，前者則逍遙法外，但如今兩人卻命運不同。



羅賓奴被指在效力AC米蘭期間，涉及一宗輪姦案。（Getty Images）

羅賓奴因2013年效力AC米蘭時涉及一宗輪姦案，去年初遭意大利法庭判入獄9年，但當時他已經回國，由於巴西沒有引渡條例，因此羅賓奴只要不出國便能逍遙法外。

意大利檢察官在去年2月時，要求巴西在該國執行刑罰，至周四（21日）巴西法院宣布，羅賓奴須在該國服刑。英國《天空體育》報道指羅賓奴仍可對巴西高等法院上訴，這名球星更希望案件能在巴西重審。

巴西法院宣布，羅賓奴將在該國服9年刑期。（Getty Images）

巴西法院法官Francisco Falcao表示，羅賓奴不可能脫罪，今次判決不存在任何障礙，而且他不服刑的話，有可能讓巴西及意大利在外交上出現磨擦。

另一名巴西球星丹尼爾艾維斯，被指在2022年12月在巴塞隆拿性侵犯一名女性，上月被西班牙法院裁定強姦罪成，被判入獄4年半。不過由於他在還柙受審期間至今已復刑滿一年，周三巴塞隆拿法院表示，艾維斯獲准以100萬歐元保釋出獄。

丹尼爾艾維斯早前被判入獄4年半，周三獲准以100萬歐元保釋。（資料圖片／路透社）

路透社指出，他須交出西班牙及巴西護照，並須每周向法院報到。此外他不得進入受害者方圓一公里範圍內，也不得與她進行任何形式的交流。由於案中3名法官中有1人投反對票，未達成一致，該判決仍可上訴。

丹尼爾艾維斯的判罰刑期，本已遠低於檢察官和受害者分別要求的9年和12年，今次他罪成僅1個月便能保釋出獄，受害者代表律師Ester Garcia表示：「他們知道能獲得100萬歐元後便放他走，對我來說這是一宗醜聞。」

她續表示對今次裁決「感到憤怒和不滿」，認為這是有錢人的司法制度，表明將提出上訴，並在社交平台X（前稱Twitter）怒轟該國司法制度「父權」及「階級歧視」。