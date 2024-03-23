利物浦「太子」遲遲未續約　傳皇馬欲購右閘睇中阿諾特｜轉會熱話

高普（Jürgen Klopp）季尾離開利物浦，有可能導致陣中球星離隊，右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）便是其中之一。

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，皇馬正關注他在「紅軍」的合約，或會在明年冬天出手搶人。



阿歷山大阿諾特據報尚未與利物浦商討續約。（Getty Images）

皇馬主力右閘丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）已32歲，近期便盛傳這支西甲球隊有意在這一位置增兵。

阿諾特2021年夏天與利物浦續約4年，會在明年6月到期。「轉會達人」羅賓奴表示，皇馬正關注其續約情況，他目前未與紅軍就續約有任何談判，意味2025年1月便能自由接觸其他球會。

該名記者續指，利物浦暫未有任何出售阿諾特的意願。這名25歲的英軍右閘自2016年從青訓升上利物浦一隊後，一直是球隊絕對主力，目前也是球隊副隊長，是利物浦重要財產之一。

高普季尾離隊，或會導致利物浦星散。（Getty Images）

早在2018年，阿諾特接受英國《泰晤士報》訪問時，表示除了利物浦之外不想去任何地方，「我希望餘下的職業生涯都留在利物浦，這是我一直以來的夢想。這間球會因球迷而特別，無論我們贏或者輸，都能感受到他們的愛。」

同一次訪問中，他表示成為紅軍隊長也是夢想之一。2021年續約時，阿諾特稱希望未來能成為球隊的「領導者」，在球場內外帶領年輕球員，因此今次消息傳出以後，不少外國媒體仍認為他離開晏菲路機會不大。

當然，數年過去，阿諾特本人想法有否改變，我們無法得知，加上恩師高普將於季尾離隊，下季會由誰人接掌帥印仍是未知之數。只是相信對6月1日上任的新CEO米高愛華士（Michael Edwards）而言，留住他及其他球星，包括同樣於明年夏天完約的沙拿及雲迪克，將是其重要任務之一。