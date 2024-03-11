高普哥迪奧拿競爭中進步　瑜亮之爭成就足球最美風景｜01球評

高普與哥迪奧拿完場後的相擁，有10秒吧？時間彷彿凝住。兩人從德甲相爭，到英超相鬥，佔上風的雖是哥帥，但連他承認，如果沒有那位高大的德國主帥，自己亦無法提升到這樣的層次；反之亦然。這個擁抱象徵最好時光的消逝，難怪雙方如此不捨。



高普曾經帶領多蒙特在2010/11及2011/12球季打破拜仁慕尼黑的壟斷，當他在2013年7月的德國超級盃碰上剛接掌拜仁的哥迪奧拿時，便向西班牙名帥施了個下馬威，帶領球隊以4：2擊敗對手；那時候，恐怕他還不知道，兩人之後會成為「宿敵」。

高普與哥迪奧拿之競爭始於德甲，二人在2013-15年分別率領多蒙特與拜仁慕尼黑鬥得燦爛。（Getty Images）

哥迪奧拿當時心裏應該有些驚訝，畢竟敢跟他麾下球隊對攻，下場相當慘烈。強如摩連奴，2010年接掌皇家馬德里滿以為手執天下兵器：C朗拿度、賓施馬、奧斯爾、沙比阿朗素......就在當年第一次的「國家打吡」，跟哥帥的巴塞隆拿對攻，豈料慘吞5蛋，此後摩連奴面對哥帥的球隊就只用一招防守反擊。

高普帶領下的多蒙特踢出「重金屬足球」：高位防線、三線壓縮、前線瘋狂逼搶、進攻直接猛烈如火。(Getty Images)

高普踢的卻是「重金屬足球」，高位防線、三線壓縮、前線瘋狂逼搶、進攻直接猛烈如火；哥迪奧拿在巴塞時期，最拿手是Tiki-taka的控傳踢法，面對這樣的戰術亦感吃力，因此那時哥帥每次面對多蒙特都微調踢法，到了後期，甚至曾將防中沙比阿朗素拉後，以他的精準長傳打「身後波」，針對曉姆斯等轉身稍慢的多蒙特中堅；哥帥這樣的戰術變化，可謂被高普逼出來的。結果，拜仁在哥帥統領的3季，沒有再被高普搶走過德甲錦標（當然，多蒙特在財力、人腳上確實難媲美拜仁）。

哥迪奧拿在曼城第一簽，就是高普在多蒙特的愛將根度簡（左）。（Getty Images）

到了2015年，高普登陸英超，接手的利物浦，好聽點說是昔日豪門，難聽點就是重新開荒；他繼續他的重金屬足球，花了兩三季，慢慢砌好可以爭標的陣容；但同時，他的宿敵也到了財雄勢大的曼城，而且第一簽，就是高普的愛將根度簡（Ilkay Gundogan）。可惜這名德國中場在2016/17球季只踢了半季便重傷，也令初來埗到未適應英超賽場的哥迪奧拿領隊生涯首次無冠落袋，但哥帥之後6季聯賽贏了5次，失落的一次，就是輸了給高普的利物浦（2019/20球季）。

哥帥來英超後自第二季起，6季聯賽贏了5次，失落的一次，就是輸了給高普的利物浦（2019/20球季）。(Getty Images)

曼利近年的鬥爭可謂史詩級別，哥帥的球隊平常以控制為主，但面對利物浦可以放棄控球，以長傳來突破紅軍的高位戰術，但針對的不再是中堅，而是對方頻繁出擊的兩閘，尤其是防守力稍遜的右後衛阿歷山大阿諾特。不過，哥帥其實很喜歡阿諾特，不時在賽後都攬着他說很久，又曾公開讚揚他，畢竟阿諾特的準繩長傳是突破曼城前場壓逼的利器，其開出的罰球及角球同樣致命。

曼城利物浦近年的鬥爭可以列為史詩級別。(Getty Images)

哥迪奧拿由S級教練蛻變成SSS級，要多得高普，因此當早前高普宣布季尾離任時，哥帥相當驚訝，還表示「我感覺到曼城的一部分都會隨之離開」；同樣，高普眼前有座難以踰越的大山，亦逼迫着自己不斷進步。從前的高普，戰術是大開大合，但他經過幾季與曼城爭持，便明白不能只踢重金屬足球，他開始強調控制，強調節奏，2020年簽入堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）是其中一個標誌；而他正是哥迪奧拿在拜仁時期的愛將。

高普戰術思維不斷進化，後期開始強調控制，強調節奏，2020年簽入堤亞高艾簡達拿是其中一個標誌；而他正是哥迪奧拿在拜仁時期的愛將。(Getty Images)

艾簡達拿強於傳控，身體能力一般，速度不高，理論上完全不適合全場瘋狂奔跑的高普體系，但高普也要用他的原因是，需要有人控制節奏。曼城最強的地方，就是穩定性，經常是控制着皮球，慢慢尋找入球機會，這在聯賽這樣的長途賽上，效果明顯。高普使用艾簡達拿就是為了轉型，他還打趣說：「如果知道艾簡達拿能跑，我就再早一點簽下他了。」

這名西班牙中場這兩季受傷患困擾，但高普重建中場的思路沒有停下來，反而鞏固了中場需要「穩」這種想法，阿歷斯麥亞里士打控球能力極強，遠藤航長於破壞、堵截，但其實他近期護球能力也進步良多，蘇斯保拉爾雖然偏向進攻，但回防同樣積極，就連兩員小將居迪斯鍾斯及哈利艾利洛的控球同樣不失禮。

高普重建利物浦中場的思路沒有停下來，反而鞏固了中場需要「穩」這種想法。(Getty Images)

如果以昨仗為例，奇雲迪布尼面對遠藤航的緊纏一籌莫展，還不時面臨麥亞里士打的夾擊，於是哥帥早在69分鐘就換走他；這名比利時中場被換出一刻罕有地發脾氣，其實可能是因為整場賽事都無從發揮的怨鬱。順帶一提，遠藤航其實一直被低估，季初未適應時確實踢得不算好，但如昨天一役，不止波到人到，企位聰明，而且防守技術高超，他有次面對迪布尼引球進襲，雖然未能直接搶下皮球，但用身體碰撞令迪布尼失去平衡，無法施展致命一傳。由於中場的遮線、拖延（Delay）、逼搶做得完美，令曼城前鋒夏蘭特缺乏供應，無從發揮；這名英超神射手，全場只得一次攻門，且無甚威脅。

高普與哥迪奧拿的存在，令英超甚至足球，提升至一個前所未有的高度。(Getty Images)

高普在賽前盛讚哥帥：「哥迪奧拿贏盡錦標，但當你看到他在指揮區的（肉緊）行為時，你還會以為他從未贏過，他的爭勝慾望實在是無與倫比。」哥帥早前也說過：「高普不單止是個出色的領隊，更是一個超好的人，他是我領隊生涯的勁敵，我會十分掛念他。」球迷同樣要掛念這對瑜亮之爭，或許，可冀求兩軍能在足總盃碰頭，延續紅藍兩軍近年的傳奇。