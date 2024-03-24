三鐵世界盃香港站｜港將伍泰龍單車爆胎遭拋離　悲嘆：好不幸

繼去年11月的三項鐵人亞洲盃香港站後後，中環海濱再度舉辦三項鐵人賽事，今日（24日）首度上演世界盃三項鐵人賽香港站，港隊派出4男1女出戰。

仍然有望衝擊巴黎奧運資格的伍泰龍（Jason）及彭詩雅（Bailee Brown），分別在主場遇上阻滯，伍泰龍的單車爆胎，更跌出50名以外，幸好對他的奧運積分形勢沒有太大影響。



三項鐵人世界盃首度在香港上演。（鄭子峰攝）

港隊三項鐵人成員首度在主場出戰世界盃分站，當然希望有好表現，港將Robin Elg在維港完成750米游泳後，一度進佔第6位，他在20公里的單車後依然留守第一集團，可惜在5公里跑步時被拉開距離，結果以54分53秒衝線，獲得第23名，亦是首名完賽的港將，而余承謙及曾祥星緊隨其後，分別以第29及第38完成賽事，卻唯獨不見伍泰龍的身影。

港將Robin Elg（43號，右三）以23名衝線，成為港隊最高排名的選手。（鄭子峰攝）

亞洲排名第4的伍泰龍，完成游泳後留守第三集團，但Jason在單車環節時被該集團拋離，結果以1小時08秒衝線，位列第55位，原來Jason的單車出現故障。

「踩到第二圈時，發現尾胎爆胎，逼於無奈只好停在一旁換胎，其後即被該集團拋離，其餘時間都是自己一個人在踩，今次是香港第一次（舉辦）世界盃，而我......」說到這裏，伍泰龍一度語塞並哽咽，從他的表情看得出有多失望，他稍為收拾心情後續道：「我上年最後一場賽事都是爆胎，今站又遇上相同問題，但都不是我能夠控制的範圍，唯有說是我Bad Luck（不幸）。」

伍泰龍的單車尾胎爆胎，令他今仗大落後。（鄭子峰攝）

伍泰龍早前訓練時曾遭巴士撞倒受傷，為了今站賽事努力過後，卻未能在主場取得好成績，當然不好受，幸好對他的爭奧形勢沒有太大影響，事關Jason的重要競爭對手、亞洲排名第3的哈薩克選手Ayan Beisenbayev，最終在香港站只能以第44位完成，雙方的差距沒有進一步拉開，Jason坦言因此而鬆一口氣，希望在兩星期後的亞洲錦標賽好好調整，繼續追逐奧運資格。

伍泰龍今仗大部分時間都是孤軍作戰。（鄭子峰攝）

彭詩雅滑倒遭刮傷 仍為主場氣氛感動

至於女子組的唯一港隊代表彭詩雅，以1小時02分41秒、第41名衝過會展前的終點。Bailee賽前笑言今場是「生涯最艱難一仗」，她身上更留下激戰後的傷痕，「今仗的選手都很進取，我的背部在爭位時被對手刮傷，但這就是世界盃，所有選手都很強，這給予我進步的動力。」

彭詩雅賽後展示其背部的傷痕。（趙子晉攝）

Bailee坦言游泳的表現不算太好，在上水轉項時在浮台稍為滑倒，「我在游泳未能保持在前列，加上我在上水時有阻滯，因為浮台上的地毯爛了﹐我和其他選手一同跌回水中。畢竟是剛剛開季，我的比賽狀態仍然需要調整，今站後更清楚在什麼方面要改善。」

縱然遇上不幸，彭詩雅仍然為今仗高興，因為她首度體驗什麼是主場之利，「雖然不是第一次在中環出戰，但今日的觀眾十分熱情，我從來未試過比賽時有人沿途為我打氣，他們不斷高呼我的名字及香港，我非常感動，即使在濕熱的天氣下依然很享受。」

彭詩雅以第41名完成賽事。（鄭子峰攝）