女重世界盃．南京站｜江旻憓32強下馬　明日爭奧運團體賽入場券

女子重劍世界盃南京站，世界排名第1的港將江旻憓（Vivian Kong），在個人賽32強被淘汰出局。



江旻憓今次32強爆冷下馬。（資料圖片／楊宇翹攝）

江旻憓2月在重劍大獎賽及世界盃巴塞隆拿站接連封后，不過本月初在匈牙利的大獎賽8強止步。今次轉戰世界盃南京站，首圈面對隊友連翊希以3分之勝出，晉級32強後，面對波蘭劍手Martyna Swatowska-Wenglarczyk，江旻憓一開始先落後，首局完結時2：3。第二局展開後Vivian已連追3分反先。

不過Swatowska-Wenglarczyk在第三局中段發力，連取3分追成11平手。兩人之後多次一同得分拉鋸，最後13秒Vivian被對手擊中，最終以14：15僅負出局。

目前個人賽香港劍手已悉數出局，Vivian明日將與隊友為港隊出戰團體賽，與中國隊爭奪巴黎奧運入場券。