女重世界盃．南京站｜連翊希挫韓國勁敵闖正賽　首圈即鬥江旻憓

今周末上演四站劍擊世界盃，成為劍擊奧運積分在4月1日「截數」前的最後積分賽，意味今周過後，透過積分賽獲取的資格基本上塵埃落定。

最有機會爭取到團體賽資格的香港女子重劍隊，各劍手周五、六先出戰個人賽，周日再上演最關鍵的團體賽。



今周末上演的世界盃賽事，包括女子重劍世界盃南京站、在格魯吉亞舉行的男子重劍世界盃和女子花劍世界盃及男子佩劍世界盃布達佩斯站。

女子重劍世界盃一連三日在南京舉行，世界排名第1的江旻憓和排18的佘繕妡，都獲得種子資格，免戰周五的資格賽；其餘港將包括連翊希、陳渭泠、朱嘉望、陳海琳、陳祉澄、黎曉瞳、方心和李玟慧，都先參加外圍賽。

連翊希（右）擊敗強敵李慧仁，闖入正賽。（香港劍擊總會）

不過外圍賽的小組賽過後，僅得連翊希成功打入淘汰賽階段，她以15：11淘汰意大利劍手Carola Maccagno後，即要面對李慧仁，這名劍手曾助韓國奪得2022世錦賽團體金牌和2020東京奧運團體銀牌，連翊希以15：12勇挫對手，鎖定正賽資格。

連翊希闖入正賽後，由於排位正是第64名，首圈便要面對頭號種子江旻憓，而佘繕妡則會對烏克蘭劍手Olena Kryvtska。

女重世界盃南京站：港將首圈賽程

早上9:00 藍色劍道 江旻憓 Vs 連翊希

早上10:00 綠色劍道 佘繕妡 Vs Olena Kryvtska（烏克蘭）

劍擊 江旻憓（資料圖片／香港劍擊總會圖片）