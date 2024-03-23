佩劍世界盃｜羅浩天衝奧關鍵戰負科威特勁敵　裁判因素左右賽果

巴黎奧運劍擊積分周期在4月結束，男子佩劍在布達佩斯的世界盃是截數前最後一站，扣除已取得奧運入場券的亞洲及大洋洲隊伍，港隊的羅浩天、何思朗分別位列第4及第5位，仍然有望衝擊「亞大區」前兩名而取得資格。

羅浩天在布達佩斯站資格賽遇上科威特的爭奧勁敵，在裁判因素下憾負，篤定無緣直接打入巴黎奧運，這名港將依然保持平靜，因為這情況已不是首次面對。



羅浩天力爭巴黎奧運資格。（香港劍擊總會圖片）

羅浩天在布達佩斯站資格賽淘汰捷克劍手後，偏偏碰上科威特的爭奧勁敵Yousef Alshamlan。雙方有6.5分差距，只要阿天今仗擊敗對手，然後在正賽圈躋身16強的話，即可在分數上反壓科威特劍手，取得「亞大區」第二的資格出線巴黎奧運，換言之今仗將羅浩天的爭奧形勢非常關鍵。

布達佩斯站前男子佩劍亞洲及大洋洲區奧運積分排名（扣除韓國、伊朗）



1. 吉田健人（日本）81分

2. Yousef Alshamlan（科威特）47分

3. Musa Aymuratov（烏茲別克）40.5分

4. 羅浩天（香港）40.5分

5. 何思朗（香港）38.5分



佩劍講求進攻權（編按：先上前的一方得到進攻權，若與對手同時打中，擁有進攻權一方即可得分），在雙方開始時取得進攻權有不少方法，簡單來說比對手起步較快、出手較早打中對方，大多都可取得進攻權，但不同的裁判都有不同的標準，故此佩劍在判法有不少灰色地帶。

在衝擊奧運資格如此關鍵的一仗，羅浩天卻遇上裁判因素的影響，這名世界排名第37位的港將早段稍為佔先，其後領先6：5時，雙方連續兩劍在開始時停頓再發動進攻，來自土耳其的裁判全數給予科威特劍手得分，阿天不解地向裁判查問原因，而今仗沒有視像裁判（Video Referee）的關係，無法翻看錄像挑戰裁判的判決，羅浩天再連取2分，以8：7領先進入第二節。

羅浩天對裁判的判決感不解。（影片截圖）

裁判因素比首節更嚴重，第一劍已有爭議，羅浩天明顯比科威特劍手的起動快，而且較早打中對方，裁判同樣將分數判給對手，阿天隨即除去面罩，看着裁判苦笑，身後的法籍教練Pierre Mione隨即上前投訴，卻被裁判出示黃牌警告。羅浩天再戴上面罩，向後方的教練舉起姆指示意，收拾心情繼續比賽，但他難免被裁判打亂陣腳，連失5分，期間依然有爭議的判決，平時甚為冷靜的阿天都顯得有點情緒，最終以11：15憾負，無緣正賽圈的同時，亦錯失直接打入巴黎奧運的機會。

羅浩天接連遇上不公判決，最終不敵科威特劍手。（香港劍擊總會圖片）

賽前有心理準備遇不公判決

「心情還好啦！」羅浩天憶述戰畢該仗的心情，事關他早已有心理準備：「今個賽季我與思朗（何思朗）都遇到不少不公平的判決，都見過裁判有偏幫他（科威特劍手），所以今次正面對決都預了這個情況。」

羅浩天對偏幫沒有太驚訝，但他坦言依然被打亂陣腳，「我曾經問過裁判原因，但其後覺得這是浪費心力，就專注想下一劍如何打，但是摸不清裁判的準則，對部署有頗大影響，然後失誤都會較多，只可以說自己在這個情況未有好好調整，未能做到最好。」身後的法籍教練同樣被裁判影響而有點憤怒，由早段不斷提醒運用什麼戰術，直至後期只是鼓勵阿天，他坦言：「（當刻）講戰術都係無意思。」可見他的無奈。

港隊法籍教練Pierre Mione因為向裁判而領黃。（香港劍擊總會圖片）

即使錯失直接躋身巴黎奧運的機會，但羅浩天仍有機會，預料他將代表港隊出戰下月在阿聯酋舉行的奧運亞大區資格賽，爭奪最後一席，阿天深信可在資格賽好好調整，「今次賽事的影響不大，畢竟有一個月時間，再練吧，我相信足夠時間可以重拾狀態。」