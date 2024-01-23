亞洲盃直擊｜對巴勒斯坦前　採訪港足後勤小隊　這份熱血值得銘記

香港足球代表隊今日（23日）便會迎來亞洲盃C組最後一場賽事，大戰彷若主場出擊的巴勒斯坦，希望獲勝、爭取出線。

香港隊是亞洲盃24隊中世界排名最低的一隊，人力和資源也無法跟對手比擬。但場上有球員們一人多走幾步，跟強敵踢得勢均力敵，後勤職員為照料球員場內場外需求也扭盡六壬，買米煮飯、協助轉會文件、甚至是升學面試。

港足對巴勒斯坦前兩日，我們採訪了港足的「器材小隊」，由他們道出資源即使跟對手相距甚遠，港隊職員如何憑着「執生」的本領，令港將能無後顧之憂。

01體育記者袁志浩、高詩琦 多哈直擊



足球可說是世上最有規範的體育項目，不論是亞協盃、亞冠盃、東亞盃，到大型賽事亞洲盃和世界盃，每支球隊必須按規例設有既定崗位，除了主教練，還有球隊經理、醫生、媒體主任和安全主任。港隊的亞洲盃大軍除了26名球員和主帥安達臣，尚有18位教練團和後勤職員，職員中又包括公關組、醫療小隊和器材小隊。

港隊除了球員，還有大批職員。（路透社）

人物介紹：器材小隊三子 入職各有緣由

港隊的「器材小隊」包括行政經理Graeme（陳正德）、已任職10年的Gavin和Tom、和較近期入職的Samuel和Andrew。Graeme、Gavin和Samuel一起受訪，當中Graeme在本地足球界打滾多年，曾短暫出任足總公關經理，但很快就覺得透支而離職，未料2022年在卡塔爾看世界盃期間接到安達臣電話邀他回巢，一句「你是時候回來了」，他決定回歸足總，接替退休的廖俊輝。

亞洲盃器材小隊專訪：港隊行政經理陳正德。（高詩琦攝）

Gavin則坦言自己在10年前入職開始才接觸本地足球，一開始抱着打工心態，但10年來伴隨港隊走過一個又一個賽事，最終難以割捨：港隊在印度的亞洲盃外圍賽出線、去年9年在亞運打入4強，都是他珍視的回憶；當然也有像2015年香港U22在亞錦賽外圍賽1：3不敵中華台北，像惡夢般的記憶……對球隊，他是滿滿的感情。

港足「器材小隊」，左起：Samuel、Andrew、Graeme、Tom、Gavin。（高詩琦攝）

至於年輕的Samuel則只入職了7個月，他曾在港超的香港U23任職一年，「但看見足總請人，就申請了，記得是安達臣和Graeme見我（面試）的。」他直言自己一向是香港球迷，「看準亞洲盃的機會而來」，短短7個月，他已隨香港隊各梯隊出外5次之多，「入職兩星期就去了塔吉克，基本上每個月都要飛」，由於他負責青年軍，也少不免應付來自家長千奇百趣的要求和查詢。

器材以外 場上換人也是工作一部份

今次亞洲盃，「器材小隊」五人盡出，策略性地分批抵埗，盡量因應最新情況運送合適器材，但他們要照料的遠不止「器材」——訂機票、選擇下榻酒店、辦簽證、就體能教練對膳食的要求跟酒店溝通等等。而器材小隊本職的「器材」並非單純準備足夠的練習用球、訓練和比賽服飾就可以，必須了解過天氣去決定準備什麼服裝、也要知道每個球員對尺碼的需求等等，Gavin說：「一般球員都喜歡上衣細一個碼、褲大一個碼，但也有球員是相反的；也要知道球員會否剪襪。」

除了球員隨時會有增減，賽會對比賽服裝的要求也可能突然有變，港隊到了阿布札比，亞洲足協才要求參賽球隊在求衣上加印一個章，Gavin說：「他們提供了燙章用的機器，但我們沒人用過，最後大家一起練習過很多次，才燙完了章，但最後機器也壞掉了，我們改用燙斗，也沒問題了。」

港隊球員球衣上一個燙章，也是一番應變的成果。（高詩琦攝）

對於跟對手間的資源差距，器材小隊的感受最深，即使今次因比賽時間長，器材件數已較一般友賽或外圍賽多一倍，達40件行李箱，但其他參賽國如日本和韓國隨便也有百多件更大箱的行李，他們多會選擇自行包下一整個貨櫃運送。Gavin說：「在阿布札比友賽沙特阿拉伯，我們各有密斗貨車搬運物資，沙特的行李裝滿了整輛車，而我們只用了最前的一格。」

港隊也不像人多勢眾的球隊般，每個細節都有專人跟進，例如許多外地球隊都有專人為球員攜帶波砵，但在港隊，球員需要自行處理；就連有關比賽的重要事務，也需要「器材小組」負責。

不同其他規模較小的比賽，亞洲盃一切都要經由網上系統處理，Gavin賽前也要透過系統遞交正選名單，每一步都小心翼翼；加上賽事現在改由球隊職員負責輸入換人板號碼，也是一大考驗，Graeme說：「看似是撳個掣，但撳錯掣好大件事⋯⋯教練要換個2號入去防守頂頭槌，你自己換咗12號，想唔想像到？」

Graeme指，換人過程其實會很混亂，「主教練和助教會商討如何調動，換人仍然要寫紙（即場的換人表格），但主教練可能會因應比賽發展突然改變決定，一切都在電光火石間，寫紙、撳牌的溝通要做好。」Gavin補充，現時換人制度是3次換5人，「也要不停提醒主教練還有幾多次換人、可以換幾多個。」

說起工作種種迭事，Gavin和Graeme顯得格外開心。（高詩琦攝）

球員一句想吃白飯 醫療團隊與保安主任親手下廚

Graeme透露，不止器材小隊，其實許多港隊職員所做的往往完全超出既定工作範疇，例如醫療團隊所做的不僅是物理治療、療傷。由於卡塔爾提供的米飯是中東日常食用的埃及米，跟東亞和東南亞慣常食用的白米不同，不少球員都希望能吃到白飯，結果醫療團隊和保安主任就去買了電飯煲、到附近超市「托米」，每日煮飯給球員吃，「你唔需要球員講多謝，但你見到嗰大兜米，已經食咗大半，咁你⋯⋯我哋冇能力好似日本隊咁帶個廚師嚟，但你能力範圍做到，咪去做囉。」

除了煮飯，他們甚至連球員的個人事務也照顧周全，例如球隊在阿布札比集訓期間，有球員需處理轉會文件，要打手指模，但港隊下榻於一個偏遠的渡假中心，一時間去哪裏找打指模用的墨水？職員們發揮創意，去市集找合適的白板筆，塗到球員手指上打指模，Gavin憶述：「仲要唔係支支都得，要即場試完再買。」就這樣，一個塗、一個印，完成了幾十版的文件；另外還有球員要應付升學面試，醫療團隊也幫忙準備、練習。為了球隊、為了球員個人，所有職員的「執生」能力已爐火純青。

陳晉一是其中一個Gavin「睇住大」的港將，從昔日個子小小，已長成身高逾1.9米的港隊重要成員。（高詩琦攝）

堅持源於愛

聽起來不可思議嗎？老實說在足總工作，收入不算高，為何要做到這地步？一切都源於一份感情——對球隊的、對球員的、還有對小隊內彼此的。

Gavin在任10年經歷過四任主帥，很多球員他看着長大，「例如Shinichi（陳晉一），由他12歲還沒那麼高大已看着他比賽。」除了本地球員，Gavin平日需協助球員申請入籍，每處理一位球員，溝通過程中就會了解到有關這個人的故事，往往因而受感動，「每一個案例的故事都完全不同，當deliver（完成）到一個case（案例），你就是想見到他們發光發亮。」

Samuel入職時間不長，也已跟一些球員成了好友，他特別提到李毅凱：「他常說我的肚腩很好摸，會來攬住我……他也很坦白地說自己的感受，有得踢也好，無得踢也好。」他坦言，場上的90分鐘，其實要花很多時間準備，「也許那90分鐘是我們最輕鬆的，最後會覺得成績其次，最重要是大家不要受傷。」

另一方面還有來自主帥的信任，三人不約而同指，安達臣場內很有要求、對足球很有堅持，Gavin說一開始見到安達臣來自北歐，「咁高大，佢個樣成日好嚴肅，但係佢喺辦公室會無啦啦走過嚟，同你傾下計、講下笑。」球場內是安達臣的管豁範圍，但場邊事務，他會對同事投以信任，「這份信任令人很有使命感。」

安達臣對同僚報以信任，同僚也願為他傾盡所有。（高詩琦攝）

Graeme也道，安帥場內場外很不同，「他球場和球場外是兩個人，他在歐洲球壇曾去到一個位置，他有他的眼光和期望。但他也會努力了解這裏的事，我和Gavin（在足總）的座位中間是走廊，安達臣就會擔張櫈坐在我們中間，攞住杯咖啡，跟我們聊天。」堅持跟了解之間取得平衡，安達臣的港隊完成了一次又一次壯舉：出線亞洲盃決賽周、打入亞運4強、在國際A級賽擊敗中國隊……

「器材小隊」五人之間的感情，也令他們難捨難離，Graeme坦言，工作上總會有磨擦，曾在更衣室鬧得面紅耳赤，但磨擦過後又繼續合作，出生入死，「我們已是Family（家人）」無需再多言。

香港U24在杭州亞運擊敗伊朗晉身4強，Gavin也在隊中，他在半邊臉被李毅凱遮住了。（資料圖片／袁志浩攝）

對巴勒斯坦前的心情：無論如何都想留得低

訪問當晚，是對巴勒斯坦前兩日，球迷和傳媒當然為港隊能否出線緊張不已。撇開實務不談，他們的心情又是怎樣的？

Gavin笑言，自己去年在亞運本預期16強後便會回港，卻因港隊意外地不斷晉級，要不斷跟港協溝通回程機票事宜，還錯過太太生日，今次港隊若能打入亞洲盃16強，他也會錯過兒子生日，他嘆口氣，道：「渴望留得低，真的渴望留低。開頭我哋自己計過數，如果分組賽出局，都已離開香港差不多一個月，但時間過得好快……突然之間，呢一兩日，覺得過得好快好快……」

港足在亞洲盃決賽周亮相，僅是3年前已無人料想過，這趟旅程，每個持份者都值得享受到最後。（高詩琦攝）

回首10年，Gavin第一次出差是東亞盃外圍賽，他坦言從前經歷過許多敗仗，「經歷了十年，竟然可以陪著這隊香港隊一起去到這個算是最高級別的賽事，不知道可以再繼續走多遠，當然大家都想再繼續走，即是整隊……無論大家有甚麼目的，但大家都是想為這隊球很好，想繼續向前走。」

Graeme則說：「分組賽第一場看到那麼多球迷，以為已很深刻，到第二場好像聲勢更大，現在不是去旺角場，他們要由香港飛來多哈的，還有人由歐洲過來，看到一場就看一場，兩場就看兩場，他們用行動來回應球隊，球隊又踢好波回應，我覺得是，Let’s go for it，放手一搏看看，贏與輸你盡力踢了，也對得住看台了。」

後記：



港隊職員的實際工作，很多時完全超出了一開始應徵時列出的職務、周末回到足總辦公室老是遇上自發加班的「隊友」、出隊時隨時發揮小宇宙應付突發狀況；為了跟亞洲足協的人員在凌晨開一個準備亞洲盃的會，5小時內進出多哈……這份工作，如果對香港足球沒有愛，如何做得來？兩小時的對談中，Graeme、Gavin和Samuel越說越興起，說起港足，他們幹勁十足、眼裏有光，哪怕連續出外工作一個月已疲憊不已；害羞年輕的Samuel沒有明言，也能從他口中說着這7個月的經歷，感受到他的喜悅和期盼。



嚐過了亞洲盃最頂級的待遇、設施、安排、賽事水平，下一步，又應何去何從？熱情會燃燒到什麼時候？這一刻似乎沒法想太多，對巴勒斯坦的90分鐘，球迷拼盡打氣吶喊、球員踢出最好的自己、教練團和職員就做最好的指導和配合……將一切都在這90分鐘燃盡吧，之後的事，之後再算。



在香港足球的範疇內工作，一旦投入情感就「GG」，那種情緒起伏可以很極端，有時負能量也令人喘不過氣，但帶來的滿足感也彷如毒癮，太難割捨，一場好波，已足夠讓人從低谷中「續命」。多年來，見過很多人選擇中途抽身，但總有人選擇堅持，或是抽身後又回歸——不論看不看到希望，就如Graeme說，「呢份工作，is magic！」

