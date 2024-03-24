港足日與夜．余在言︱家境優渥仍需拼搏　家人關愛煉成堅定自信

港足在杭州亞運歷史性打入四強，其中一位帶領球隊的是22歲的余在言（Jesse），家境優渥，努力卻曾因此被漠視，可是他從不掩飾自己的背景與想法。

「我並非自以為是，而是對自己的為人有信心，若為他人改變自己，很浪費時間及氣力。」他說得鏗鏘。

了解Jesse一家人後就會發現，他的信心很大程度來自家庭的關愛與肯定，比起物質支援，有時心靈上的支持更重要。

攝影：蘇煒然



從火炭站坐近10分鐘車程，在有點蜿蜒的山路盡頭，記者在保安指引下來到Jesse位於九肚山的家。這裏自成一隅，坐擁吐露港海景，Jesse與父母同住逾2000多呎的複式連天台單位，兩位姐姐亦居於同一屋苑。

余在言與家人居於九肚山。（蘇煒然攝）

連接Jesse書房的空間，除了放着一對又一對球鞋，媽媽幫他整理好與踢波相關的獎盃、剪報、球員證，還有球迷贈送的禮物，如個小型「博物館」。睡房擺設卻很簡單，雙人床床頭放着他跟已離世愛犬的合照，平日回家後若非到天台聽聽音樂，他就是躺在床上看動漫或電競影片；服務了廿年的家傭最懂其口味，咕嚕肉跟煎釀三寶是他最愛。

水杯上的臉孔是余在言成長的見證。（蘇煒然攝）

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因為足球與他 改變了家人

余氏一家的相處很可愛，說話不轉彎抹角，雖然余爸爸說家中分成兩大黨派——「仔女」與「父母」，但彼此關係緊密、無所不談。

像是大家姐Joyce與二家姐Joey，正是在Jesse做職業球員後才留意足球。她們不僅入場睇本地波，還隨爸爸當了阿仙奴球迷，甚至玩「英超Fantasy」。訪問當日全家人像平時一樣聚首，姐姐在討論前一晚阿仙奴的歐聯賽果，Jesse會「窒」一句：「咁廢嘅隊都睇」，火花四濺卻無損感情。

余在言與家姐討論前一晚阿仙奴的歐聯比賽。（蘇煒然攝）

Joey間中會協助弟弟拉筋，又親手做抹茶拿鐵，她坦言在對方身上所有得着。「了解到原來球場上的壓力可以這樣大，消耗你的體能、精神，看到Jesse如何面對、知道他可以這樣延伸自己的極限（stretch the limit），我會覺得自己都做到。」

杭州亞運期間，他們全家總動員到當地打氣，觀看首場分組賽跟銅牌戰。全因足球，令姊弟間的年齡差距變得不那麼顯眼，Joyce如是說：「雖然我年長7歲，但透過足球有更多話題，我們能深入地分享生活。我時常都被他感動，尤其亞運時在現場，見到他向我們揮手，很高興能與他一起感受那一刻、分享喜悅。」

余在言的家人會入場睇本地波支持，圖為2月高級組銀牌決賽。（受訪者提供）

每當Jesse輸波心情低落，就算是一言不發，姐姐們總能很快察覺到。她倆有時會為他下廚 、另覓話題，或一起觀看有趣的影片，試圖分散其注意力。Jesse也感受到她們的「努力」，「知道家人永遠都是我的依靠，有時習慣了她們的愛，不會覺得很特別，但回想起來真的很感謝她們，所以我很重視family time。」

連余爸爸都是被Jesse重新激起「足球魂」，他因傷患把球靴放低10多年，惟自從Jesse加入巴塞足校，他與家長們一起組織比賽聯誼，成為對方口中的「隊長」。Jesse笑言父親一星期比賽兩次，次數比自己還要多，兩人仍不時「賽後檢討」，顯然余爸爸在球技方面能給的建議有限，但他仍是Jesse最重要的人生導師。

爸爸是余在言的人生導師。（蘇煒然攝）

與父親一起進步：做人要有意義

在英皇佐治五世學校畢業後，憧憬別國文化的Jesse決意到外地留學，感受與經歷生活。他赴加拿大升讀英屬哥倫比亞大學，認識新朋友、新圈子，四出遊玩、參觀、滑雪，暫時把學業跟足球拋諸腦後，不曾想過要投身職業足球，「終於感覺自己像『放生』了一樣。代表學校踢波只是踢二隊，加上天氣凍難適應，每星期練兩三日，沒有很認真，當是興趣而已。」

享樂過後，Jesse卻醒覺一切很虛無，「雖然玩得很開心，但不認為這對我的生涯有什麼幫助，大學很快就過去，我未來會是怎樣？」

爸爸是余在言的榜樣。（受訪者提供）

他想起父親是如何一路走來——余爸爸白手起家，曾接觸不同行業、在大公司待過，最終勇於轉換跑道並自行創業，現為一間高科技儀器供應商的行政總裁，業務遍布香港、內地及越南。

「我知爸爸有多勤力才來到這一步，他小時候什麼也沒有，但我卻擁有很多東西。」Jesse坐在客廳的小梳化上說，家人形容這是其「私家位」。

「我不想因此就不去思考未來、忽視一些基本的事，例如學習，因為無人知道將來會發生什麼。我會焦慮如果自己沒有這些資源會變成怎樣？如果我要經歷跟爸爸一樣的事又會如何？」

余在言當年選擇從加拿大回港繼續學業跟足球路。（蘇煒然攝）

Jesse想找到答案，為了同時探索學業跟足球這兩條路，他選擇回港發展。他至今仍很感謝創立的車路士足球學校的林燦彬（Ben），讓自己有機會隨老牌球會愉園征戰港超。

那名義上是他職業生涯的第一年，但真正有波踢的時間有限，他形容自己像個「陪練員」——因兼顧大學學業，一周僅訓練3至4日，每次只能參與簡單練習，輪到多人演練或分隊賽，他都是旁觀者；全季他最記得的出場時間，就是因外援罷踢而獲得正選，可是半場就被換走。

「我自以為（從加拿大回港是）踏出了勇敢的一步，誰料原來是倒退了。」Jesse開始質疑自己的能力，雖然意識到自己有時想得太多，但還是控制不到，「問自己夠不夠好？有沒有實力踢高水平？細微到每次控波控錯方向或力度，回家後都會去思考，所以有時會怕觀看自己犯錯的片段……」

給自己一點尊重跟價值，做得差不等於世界末日，可以下次再來過。

余在言的足球路並非一帆風順。（蘇煒然攝）

余爸爸再度「現身」，「他常提醒我，其實我是做到的，他甚至覺得我勁到可以踢英超。」最後一句當然是玩笑，但給予肯定無疑很重要，即使做對100件事，人們總愛放大自己的唯一過錯。

「他教我最多的不是踢波，是如何面對踢波。」

「無論你有多厲害的技術，沒有正確的心態或觀念，也很難發揮出來。」

「我們固然要謙虛地聆聽意見、尋找不足去改善，但同時要給自己一點尊重跟價值。做得差不等於世界末日，可以下次再來過。」

「爸爸由細到大也教我，做什麼也要開心、享受才有意義。但開心不等於偷懶，也可以透過克服困難去發掘自己的價值。如果你在做沒有得着的事，人生還有什麼意思？」

「如果你在做沒有得着的事，人生還有什麼意思？」（蘇煒然攝）

如果你在做沒有得着的事，人生還有什麼意思？

余爸爸會這樣說，是因為Jesse小時候的一段經歷。

比起足球，Jesse唸小學時更喜歡受朋輩歡迎的欖球，奈何身型較小，父母為他改報足球班，「媽媽說他不斷入波，我初時也不相信，因為他無足球底子，但看過後發現，球隊比賽真的都靠他（取得成績）。」余爸爸帶着笑意憶述。

家人後來再為Jesse投考巴塞足球學校，並獲取錄，「那一刻無特別想法，就讓父母去選吧。」Jesse平淡地說。也許就是把足球與家人的期望劃上等號，加上爸爸不時嚴厲地提點，足校梯隊每星期辦的內部小型聯賽，他都特別想贏、渴望得到讚賞。

「練習不是因為我享受，而是想向他證明些什麼，要他或其他人讚我。我能感受到哪些讚賞是空洞的，我希望自己表現是值得的，所以很大壓力......」

余在言小時候踢波，更常是希望向爸爸表現自己。（受訪者提供）

余爸爸初時不以為意，嚴厲的原意只是他着緊兒子，未料意外造成了傷害，「我有次很勞氣，說Jesse踢波不夠積極，但原來他對這句話耿耿於懷。足校職員也告訴我們，指導應是教練的工作，家長無需參與太多。我就回想起當初讓他踢波，也是想他開心，不想他為其他人而踢波，應該踢出自己（風格）才對。」

Jesse回應得很有趣，彷彿跟父親對調了角色，「爸爸也是人，需要學習，養育孩子可以有很多方法，很開心看到他因此成長。」說到底，他們是一起「督促」對方進步的好夥伴。

余在言是東方隊中其中一位「開心果」。（蘇煒然攝）

尋自身價值 再忠於自己

後來從愉園轉會到標準流浪，Jesse又遇上前輩盧均宜。這位16歲便出道、至今在職業球圈打滾24年的球員，曾入選港隊及贏得「香港足球先生」。

他一句說話，讓Jesse更渴望尋找自身價值：「你覺得自己強項是什麼？」Jesse當下語塞，盧均宜續道：「如果連你自己也不清楚，又怎樣提升至下一個層次？」

找到自己的長處與價值，對余在言來說很重要。（蘇煒然攝）

記者好奇，他現在又有沒有答案？

Jesse淺笑了一下，「我能在球賽中閱讀出各種可能性，知道對手想走去哪，知道什麼時機開始逼搶。」平日愛反思的他在場上也有各種想法，「有時簡單是最好（simple is the best），但每隊都要有人肯冒險、想多一層。」

「例如我知道後衛出腳一刻，是過人的最佳時機，就會設法去騙他們出腳，我反應快，就能擺脫他。」操練時與外援高素巴耶夫的單對單攻防戰，他數次都用同一招數扭過對方，本來身型輸蝕的劣勢，變成了他的優勢。

余在言操練時單對單面對吉爾吉斯國腳高素巴耶夫，連番突破成功。（蘇煒然攝）

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「可是他最令我自豪的不是踢波，而是人品。」余爸爸很滿意。

在他眼中，Jesse很照顧別人感受、不自私，總括而言就是「生性」，「有時我們會評論他隊友的表現，他就會生氣，着我們不要這樣做，這點很出乎意料地成熟。」

這位22歲的小伙子，中小學時已懂得好好分配時間，學業成績都不用父母擔心，「本身以為國際學校無功課，其他家長問起，才知原來是他都做好了。」余媽媽又補充：「2019年他考IB（國際文憑課程）前兩個月受傷，大條道理不讀書，卻拿着拐杖自己報讀考試補習班。」

余爸爸跟余媽媽最自豪的是兒子的人品。（蘇煒然攝）

兩位姐姐提出另一種觀點，Joyce說：「他不會虛偽，訪問前也叫家人不用扮，如實說就可以，還擔心內容會太平淡，攝影師沒什麼可以拍。」記者可以證實這點，因為在踏入大門的一刻，Jesse真實得只穿着「孖煙通」，只是礙於尺度才換上長褲；訪問家人期間他亦繼續做自己，專注於手機上的遊戲。

Joey在一旁道：「他很有自己的想法，而且不會掩飾，用自己的方式表達出來。」然而這是雙面刃，很取決於受眾的心態。像是在他眼中，「鬼」就只是「洋人」的簡單代名詞，他不了解背後可能牽涉的歧視或貶義，曾在受訪時直接說出口；帶記者參觀睡房時，又會真心問「我間房係咪幾正」，若不是了解他的為人，也許會覺得他有點「串」。

做任何事都要有自己的立場跟想法，然後忠於自己。

余在言訪問期間毫不掩飾，繼續做自己。（蘇煒然攝）

雖然有可能得罪別人，Jesse還是「很Jesse」，「我並非覺得自己好勁，而是對現在的自己很滿意，不害怕把它展示出來。做好自己本份，不必為他人改變自己，這樣很浪費時間及氣力。」

「即使面對什麼，都要有自己的立場跟想法，然後忠於自己。」

這個「自己」，當然包括了他擁有比別人好的背景與資源。有人會認為他能夠做職業球員，說要做自己、做有價值的事，都是因為他有家底。

「我意識到我有這些優勢，我很感恩，亦不會周圍『曬』。我的家境並非我的錯，大家不能就此忽視我的努力，我的經歷也非一帆風順。」他反問：「在評論別人之前，你又有沒有盡力做到最好、嘗試為人生打拚、為自己創造幸福？」

在評論別人前，你又有沒有盡力做到最好、為自己創造幸福？

余氏一家是余在言背後的最強後盾。（蘇煒然攝）

其實他最受惠於家人的，並非物質上的幫助，而是心靈上的支持，這種東西根本跟金錢無關，人人都可以擁有。而大家亦能「參與其中」，想想你有多久沒有讚賞別人，不要低估一句好話的影響力。

「他用腦踢波，很聰明」、「我真心相信他潛力很大」、「在我眼中他真的可以更上一層樓」......Jesse家人繼續不吝嗇自己的愛，自小在這環境成長，他自然沒想過為自己設限，何況自從杭州亞運，沒有事不可能，「一定要去追求更多，如果無這種心態或決心，踢波沒有意義。」

香港人最好的，就是當他們願意去為某些事打拚，就會拼到最後。

余在言帶領港隊在杭州亞運打入四強創歷史。（資料圖片／袁志浩攝）

在他心目中，最想追求的就是香港隊，「代表出生地，代表你不認識的人，是很大責任。但香港人最好的，就是當他們願意去為某些事打拚，就會拼到最後。港隊雖然不夠人好波、好跑、好身型，但都會死過、打到尾。」港足周二會在世界盃外圍賽作客烏茲別克，Jesse亦有隨隊出戰。

「我想到更高水平的地方踢波，用自己去影響球迷或下一代，打破香港足球被人睇低一線的形象。」期望這位新一代球員保持這份真實純粹的初心，帶港足開創新一頁。