世界盃外圍賽｜國足下輪贏泰國即提早晉級　兩主將停賽有隱憂

國足昨（26日）晚在世界盃外圍賽亞洲區次圈C組，主場以4：1大勝新加坡，掌握出線下圈外圍賽的主導權。只要國足下一輪能夠在主場擊敗泰國，就能夠提前晉級第三圈的18強賽。若果下場國足只能踢和泰國，雙方有機會要在最後一輪後以得失球分高下。

不過，今仗為國足梅開二度兼有助攻的主力射手武磊累積滿兩面黃牌，下場對泰國停賽，另外今場領紅的李源一下仗亦要「坐波監」，勢必影響國足中前場的實力。



32歲的武磊當選全場最佳球員，他賽後說：「我在國家隊也是從年輕球員成長起來的，以往有壓力時老大哥承擔了，現在我也成為老隊員也要承擔這些，告訴年輕球員享受比賽全力發揮。希望六月的比賽能繼續保持這樣的勢頭，繼續帶來勝利給球迷帶來快樂。」

國足今場由武磊在21分鐘先開紀錄，但1分鐘後即被新加坡追平，令人擔心重演上場作客新加坡遭逼和2：2的一幕。不過，國足在下半場中段由費蘭度射入十二碼領先2：1。國足在79分鐘出現暗湧，中場李源一被罰紅牌，要以10人應戰。85分鐘，武磊攻入今場個人第二球，他在完場前再助攻韋世豪，協助國足以4：1大勝新加坡。國足今場佔53%控球，射門15次，其中5次中目標，這些數據皆比新加坡優勝。

「進（入）球後其實被扳平心理壓力很大，這個時候能把比分扳回來非常不容易，非常驕傲。從整場比賽過程來說，我們一直掌握了主動，我相信我們是走在正確的道路上的。」武磊說：「主教練從心理上來說我們減輕了很多壓力，不知道另外一場比賽結果是怎麼樣的，下一場只要拿下我們就可以進入18強。」

國足在6月6日將於主場對泰國，之後到6月11日出戰最後一輪分組賽，作客現排榜首的韓國。韓國現以10分居C組首位，之後是7分的國足及4分的泰國，新加坡以1分包尾，小組頭兩名晉級。只要國足下輪擊敗泰國，便可以提早晉級18強賽，但累積滿兩面黃牌的武磊以及領了紅牌的李源一將要停賽。

若果國足下輪踢和泰國，到最後一輪不敵韓國同時泰國贏了新加坡，國足及泰國就會同分，需要憑得失球決定出線席位。