國足隊長張琳芃收回退出國家隊言論　「不打針無法踢完一場比賽」

國足早前在世界盃亞洲盃外圍賽第二輪，作客遭新加坡逼和2：2，當中犯錯導致失波的隊長張琳芃賽後一度宣布退出國家隊。不過他回國後接受中央電視台《足球之夜》訪問，表示不會退隊。



張琳芃在訪問中表示，在宣稱要退出國足後的兩日以來，「確實我自己也想了很多，從賽後說出那番話，可能給球隊造成了很大影響」，他也強調自己的「本意」：「給更多年輕人騰出位置，我相信他們能夠勝任我留下的位置，但我應該更加注意表達方式。」

他續指，連日來也有與教練團溝通，「我認識到，退出不是唯一的選擇，接下來我不論是以主力、替補身份留下來，甚至無法上場，只要能夠為國家隊做出貢獻，只要國家還需要我，我就要全力以赴，堅持到底。」

張琳芃接受央視訪問時，表示改變主意，不會退出國家隊。（微博）

張琳芃說，自己本身「把問題想得太過簡單」：「因為這畢竟不是我一個人能夠承擔得了的，這兩天冷靜下來想一想，確實還是有很多原因吧，我還是像我之前說的，我真的很珍惜國家隊每一分鐘。」他又強調，自己自己將代表國家視為夢想，至今已上陣105場，自己一直盡力比賽，「因為自己的身體我自己比較瞭解，從亞洲盃之前，不打針的情況下，我真的是無法去完成一場比賽。」

談到國足打入2026年世界盃的機會，張琳芃指出今屆世盃亞洲區名額大增4個至8.5個，機會不小，「只要我們能進18強賽，我們就有百分之50的機會進世界盃」。國足周二會在天津主場對新加坡，目前在C組排第3名，必須獲得小組首兩名才能進入第三輪（18強）。