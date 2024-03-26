世界盃外圍賽︱國足再戰新加坡　曾遭閃電追平　爭議判決改變戰局

世界盃外圍賽亞洲區第二輪C組賽事，中國足球隊（國足）回師主場再戰新加坡，由於新帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）上場在領軍第一仗領先兩球下被新加坡追和，為爭出線今仗非勝不可。

國足憑今場出任隊長的武磊21分鐘先開紀錄，可是新加坡在不足一分鐘內即閃電扳平，上半場國足在優勢中只能以1：1返回更衣室。下半場球證一個爭議判決，改變今場戰局，國足終以4：1大勝新加坡。



上場對新加坡犯下致命失誤的守將張琳芃（右），今仗被列後備。（新華社）

今仗對國足有利的是，新加坡一對正選中堅組合陳漢瑋、巴哈魯甸（Safuwan Baharudin）均因累積黃牌今仗須停賽，防守中場古馬（Anumanthan Kumar）因傷缺陣，失去三大主力，實力受到影響。

國足世界排名跌至88位，上場面對世界排名156位的新加坡，在領先兩球下，因守將連番犯錯，被迫和2：2。在同組最弱對手身上痛失兩分，當然再次備受外界批評，兩個失球都跟守將張琳芃有關，賽後這位國足隊長十分自責，一度宣布退出國家隊。

他之後改變主意，收回退隊言論，繼續隨隊操練和備戰，不過伊雲高域將他改列後備，正選右後衛改由高准翼出任，隊長臂章由前鋒武磊戴上。門將人選亦由顏駿凌，改為王大雷把關。

武磊再次為國足先開紀錄。

國足回到主場，在全場球迷高聲打氣下，甫開賽已盡顯優勢，惟幾次起腳機會均未能把握。21分鐘國足終找到突破機會，張玉寧一記漂亮直線送武磊一程，「武球王」高速殺入禁區後乖巧挑射入網。

國足開紀錄開心不夠一分鐘便被追平，新加坡中場開球，立即打反擊，國足左後衛劉洋無為意新加坡右翼R史超活已跑到他身後，R史超活入禁區右路高波傳中，上仗下半場後備入替為新加坡開紀錄的前鋒拉姆利（Faris Ramli）門前接應頭槌頂入，未到22分鐘即閃電為新加坡扳平，連續兩仗對中國隊均有「士哥」。

新加坡前鋒拉姆利（中）為球隊閃電扳平。（新加坡足總X）

國足被新加坡追成1：1，「國足被秒扳平」一詞立即熱爆微博。國足上半場9次射門，2次中框，攻入一球；新加坡2次射門均命中目標，同有一球進帳，兩軍世界排名相差一大截，今仗表現出來的差距卻不太明顯，上半場雙方控球僅呈54％與46％之比，傳球成功率國足的77％，新加坡也有70%，有觀看直播球迷諷刺國足：「踢到新加坡好似亞洲一流咁」。

下半場國足仍無優勢，新加坡亦有反擊機會，58分鐘雙方分別作出調動，伊雲高域以韋世豪入替謝鵬飛，新加坡日籍主帥小倉勉亦作出兩個換人。63分鐘出現爭議判決，國足博得罰球由韋世豪處理，新加坡中場馬靴與國足球員爭位時無甚接觸下被罰十二碼，由於賽事不設VAR，新加坡球員向球證激烈投訴後仍不果，65分鐘入籍兵費蘭度主射，國足以2：1再度領前。

65分鐘入籍兵費蘭度主射十二碼，國足以2：1再度領前新加坡。（央視微博）

國足重拾優勢，比賽尾段戰況再次峰迴路轉，國足中場李源一起腳過高犯規，被罰紅牌出場，國足79分鐘開始10人應戰。少踢一人的國足會否重蹈上場被追平惡果？

落後一球的新加坡多踢一人，主動出擊反被中國兩次突擊攻破。85分鐘武磊接應高天意傳球後，獨力由中場線附近一路引球入禁區後起腳勁射，皮球直飛「網仔」，武磊再次在新加坡身上梅開二度，領國足領先至3：1。89分鐘國足再有突擊機會，武磊左路突破越位後，傳予入楔的韋世豪近門射成4：1。

國足終以4：1大勝一場，全取3分。同組榜首的韓國，上場主場對泰國被迫和，今仗作客由李在城及孫興慜各入一球，領先2：0。