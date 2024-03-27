C朗正選葡萄牙兩球不敵斯洛文尼亞　諸事不順「問候」球證成焦點

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）最近似乎諸事不順，繼所效力的球會艾納斯在亞冠盃8強出局後，周三（27日）代表葡萄牙對斯洛文尼亞的友誼賽，又以2：0落敗。

39歲的C朗今場正選上陣踢足90分鐘，但未有太大建樹，更有一次失誤導致葡萄牙先失一球；賽後他向第四球證咆哮抱怨的影片也在網絡上瘋傳。



C朗拿度今場穿上國家隊新球衣作戰，但未能為球隊帶來勝仗。（路透社）

葡萄牙因早在歐國盃外圍賽J組全勝，已獲得決賽周的席位，因此今次國際賽期間能以友賽調整陣容，不過面對陣容明顯較遜色的斯洛文尼亞，葡萄牙即使坐擁C朗、祖奧菲歷斯、祖奧簡斯路等球星，仍未能攻破對方大門。

C朗今仗位置比較自由，不僅在最前方衝鋒陷陣，也會後撤及拉邊以幫助球隊組織，只是葡萄牙在控球率佔65%情況下，只有2次攻門命中。C朗今場貢獻也不多，2次起腳有1次中龍，中目標的一球來自罰球。

比賽途中有球迷衝入場與C朗自拍。（路透社）

評分網站Sofascore賽後給予這名球星6.9分，在陣中正選中屬第三低；他今場還有1次關鍵傳送，傳球成功率也有87%，不過他的努力，也因犯下關鍵失誤而顯得徒勞。比賽第72分鐘，C朗在左路外圍嘗試突破失敗，斯洛文尼亞獲得皮球後隨即發動反擊，並憑此先開紀錄射成1：0。

80分鐘，斯洛文尼亞再入一球，最終以2：0擊敗葡萄牙，葡軍主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）也吞下上任後首場敗仗。論表現，C朗今場絕非「戰犯」，但他未有對為對手帶來威脅也是事實，失誤也令他難辭其咎。

比賽結束後，C朗怒氣沖沖地離開球場，有鏡頭拍到他進入球員通道前，向第四球證伸出兩隻手指，似乎是抱怨剛才有兩球十二碼沒吹罰。

C朗近期似乎諸事不順，上月因慶祝時動作引爭議，被沙特聯賽停賽兼罰款；今月初在聯賽先以1：3不敵艾拉德（Al-Raed），被榜首希拉爾拉開距離，今季奪冠機會渺茫；12日的亞冠八強戰，他亦門前失機間接導致球隊出局。

兩連敗後，至月中在聯賽對吉達艾阿里（Al Ahli），他才射入十二碼帶領艾納斯以1：0贏波。不過今場披上國家隊戰衣又再輸波，葡萄牙主帥馬天尼斯錄首敗後，會否考慮未來「轉陣」呢？