亞冠｜C朗拿度門前「世紀失機」　艾納斯八強止步（有片）

亞冠八強次回合，C朗拿度（Crsitiano Ronaldo，又譯：C羅）率領的艾納斯面對阿聯酋球隊艾阿恩（Al Ain），這名葡萄牙球星雖曾力挽狂瀾，助球隊追和4：4，但艾納斯最終互射十二碼落敗，C朗在比賽中段一次「世紀失機」，亦成為焦點。



C朗拿度首次參戰亞冠，八強止步。（路透社）

艾阿恩在首回合憑前鋒拉希美（Soufiane Rahimi）入球以1：0戰勝艾納斯，今仗他再在上半場梅開二度。艾納斯雖然有C朗及沙迪奧文尼坐鎮，但遲遲未能攻破對方大門，直至完半場前才由加列比（Abdulrahman Ghareeb）追回一球。

51分鐘，艾納斯憑對方烏龍球追至2：2；61分鐘，艾阿恩門將甩手，但C朗無人看管下，門前補射竟然偏出錯失良機。

之後阿歷士迪尼斯（Alex Telles）為艾納斯攻入關鍵一球，比賽進入加時。艾納斯有球員領紅被逐，加上門將犯錯送禮，被艾阿恩再入一球。115分鐘，C朗在禁區內被對手拉跌，主射極刑中鵠，雙方總比數4：4打和，進入互射十二碼階段。

C朗拿度完場前助球隊扳平，做出招牌慶祝動作。（路透社）

C朗排在第三位，然而艾納斯前兩名球員均告射失，艾阿恩則三射全入，將這支沙特豪門淘汰，意味C朗拿度首次亞冠之旅在八強止步。

這名葡萄牙球星的門前「世紀失機」，變相將球隊晉級希望射走，有球迷拍到他向觀眾席雙手合十，做出道歉動作。

沙特聯方面，由於榜首的希拉爾保持不敗，已將第2位的艾納斯拋離12分，在餘下11輪情況下，恐怕後上奪冠機會不大。如無意外，他們今季只剩沙特超級盃可以爭取，將會在4月9日的四強戰面對希拉爾。