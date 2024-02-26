沙特聯｜C朗領艾納斯作客贏波　爭議動作回應球迷「美斯挑釁」

C朗拿度及美斯的「絕代雙驕」年代已步入尾聲，不過圍繞着這兩名頂級球星的爭論仍在持續。

周一（26日）艾納斯作客以3：2險勝艾沙比（Al Shabab），主隊球迷便因向C朗高喊美斯名字，似乎引致前者不滿，而做出挑釁性不雅慶祝動作。



C朗拿度先拔頭籌助球隊贏波，不過卻引來不少爭議。（Getty Images）

比賽第21分鐘，由於艾沙比在禁區內犯手被罰十二碼，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）操刀中鵠打開紀錄，入球後他在場邊做出標誌性的慶祝動作。然而艾沙比球迷不斷向C朗高喊其宿敵美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）的名字，意圖激怒這名葡萄牙球星。

上半場補時階段艾沙比將比數扳平至1：1，換邊之後艾納斯另一球星泰利斯卡（Talisca）助球隊再度領先，不過主隊在67分鐘再度追和2：2，這名曾經踢過中超的球員再建功，艾納斯以3：2力克艾沙比。

完場哨子聲響起後，球迷繼續向C朗拿度作出「美斯攻擊」，他立即反擊，向觀眾席將手放在耳邊，隨後雙手再在盤骨前連續揮動，與當年歐聯面對馬體會時，向對方教練施蒙尼（Diego Simeone）做的疑似不雅動作類似。

此片段未有在電視直播或重播中出現，但仍因為被球迷拍下而在社交平台上廣傳（亦有指是C朗入球後發生）。英國《衛報》引述沙特媒體《Asharq al-Awsat》表示，當地足總（SAFF）已對此事件展開調查，未知會否導致後續處分。

《衛報》指艾納斯未對此事作出回應，艾沙比賽後則在X（前稱Twitter）發出一個無奈的Emoji，似乎對今次事件表示無奈及不滿。著名沙特電視主持人Waleed Al Farraj表示當地紀律委員會「正面臨最大挑戰」：「無論你有多大名氣，所有事情都應有個限度。」

C朗本人則懶理爭議，贏波後在X上慶祝勝仗：「戰鬥直至最後！我們繼續前進，永不停止！」艾納斯目前在沙特聯排名第2，落後榜首的希拉爾4分，但艾納斯多踢1場。