美斯無出場｜C朗因傷押後深圳兩場表演賽　主辦退款﹑賠償顯誠意

兩大球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）與美斯（Lionel Messi，又譯梅西）原定先後訪大灣區，分別在香港及深圳上演表演賽，但兩大巨星人有到，最後沒有落場比賽。

當國際邁亞密（又名：國際邁阿密）宣布訪港後，內地網民直言：「你永遠可以相信香港。」如今完成表演賽後，卻惹來一片謾罵聲，直斥今仗是「世紀大騙案」。反觀艾納斯早前因C朗受傷缺陣，主辦方提早宣布消息、將賽事延期，也承諾全額退票，相比之下更見誠意。



美斯率領國際邁亞密來港，與「香港隊」上演表演賽，豈料換來入場球迷的一肚氣，事關美斯全場「齋坐」，逼得香港大球場逾38000名球迷高呼「回水」。主帥馬天奴賽後解畫，美斯有傷在身，理解香港球迷為何如此失望，同時希望大家原諒。

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美斯全場無換衫，在後備席坐到完場。（袁志浩攝）

美斯昨日（4日）在香港大球場全程穿上運動服﹑長褲及波鞋，比賽時間沒有踏上草地，全程在後備席托頭觀看球賽，就算球隊入球或失球的反應不大，難怪有改圖笑指美斯的「Heatmap」就只在場邊。

香港政府發聲明指，「美斯沒有應要求親自在場內向球迷說明原因」。美斯不單止沒有發言，亦沒有領獎，繞過頒獎站在人群後方影大合照，其後直接離場。縱觀美斯整個訪港的周末，這名阿根廷球王公開發言都沒有，依然故我。

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C朗因傷延後表演賽做法顯誠意

美斯多年的宿敵C朗拿度，早前原定與艾納斯造訪深圳上演兩場表演賽，這名葡萄牙巨星因傷無法上陣，但主辦單位做法似乎比美斯訪港處理得更好。

C朗拿度隨艾納斯造訪深圳，友賽前一天出席記者會時，公布因傷無法上場，他直言十分難過，強調比賽沒有取消，只是延期，並大賣口乖：「中國是我的第二故鄉，我喜歡這裏，喜歡這些球迷，我希望能在這裏完成比賽。」主辦方隨即宣布，今次除了表演賽延期舉行外，球迷更可將全額退款，如因比賽訂了機票﹑酒店亦會賠償。

就算雙方的表演賽都未能完成，至少C朗曾經與公開講話，加上主辦方可以退款及賠償；相反美斯沒有登場、也一如以往不發一言，主辦方只是表示「極度失望」。

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