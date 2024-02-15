亞冠盃｜C朗拿度率艾納斯小勝　入球兼新慶祝動作賀生涯里程碑

亞冠盃十六強首回合，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）領軍的艾納斯作客鬥另一支沙特阿拉伯球隊艾費哈（Al-Fayha），今仗同樣是C朗生涯第1000場的球會賽事，他以入球慶祝這個里程碑，這名葡萄牙超級球星更有特別版的慶祝動作。



今仗亞冠盃16強是艾納斯今年首場正式賽事，艾納斯佔絕對優勢，控球率高達近8成，艾費哈全場僅2次攻門，但都未能命中目標。迎來球會生涯1000場的C朗拿度，曾有2次破門黃金機會，不過均無功而還，至第81分鐘，這名葡萄牙球星在禁區頂與波索域（Marcelo Brozović）撞牆到禁區內，並巧妙地將皮球送至遠柱入網，攻入全場唯一入球。

至2月中，C朗才迎來首場球會正式賽事。（Getty Images）

C朗攻入2024年第一球後，連續23年有進賬，C朗慶祝時轉身狂奔至場邊，慶祝步伐與過往一樣，不過跳起後並未有轉身做出大家熟知的「SIUUU」動作，而是雙手放在胸口並閉上眼睛，與之前曾在曼聯做過的慶祝動作相似，看起來可以說是兩者的合體，結果憑C朗的入球，艾納斯首回合一球小勝對手。

C朗拿度此前曾在效力曼聯時做過類似慶祝動作。（Getty Images）

賽後C朗拿度在Instagram慶祝贏波：「以一場勝利拉開十六強序幕！球隊好波！」以入球助球隊取勝後，他心情似乎不錯，亦在記者會上笑容滿面：「球隊贏波的秘訣是團隊合作，我們將按教練設定的路線（前進），球隊正在回到休息前的節奏。」

他補充會在今季繼續提升個人表現，相信球隊會達到目標。艾納斯與艾費哈的次回合賽事將於香港時間下周四（22日）凌晨2時開始。