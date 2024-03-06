英超︱蘇斯克查細數曼聯任內問題　承認引入C朗「殺死」球隊踢法

蘇斯克查以領隊身份回到曼聯，執教近3個年頭一度予球迷期待，他領軍168場，未能帶來任何獎盃，最終黯然離隊，當中一大轉捩點毫無疑問是C朗拿度重返紅魔。

他在Podcast節目《Stick to Football》細數任內曼聯更衣室種種問題，並承認引入C朗拿度「殺死」球隊踢法。



蘇斯克查再次大爆曼聯部分球員拒絕承擔責任。（Getty Images）

蘇斯克查抱怨Z世代拒承擔責任

蘇斯克查繼早前受訪後，再次提到曼聯有球員在比賽日拒絕當上隊長，他指出，「沒有人對球會隊長一職說不，那只是某些比賽而已。他們不想親自說出來，而是通過其他人跟我說。」對他來說，曼聯隊長一職是項榮譽，「真是很失望，那是個不同的世代，那是Z世代」，他批評，「那是自私，亦反映缺乏大志。」

球員不止拒絕隊長職責，部分成員甚至連賽前、賽後訪問也不願意做。「很多球員對賽前訪問說不，就那3條問題。」於是乎，那些訪問幾乎都由數個球員來做，「般奴費南迪斯和哈利馬古尼總是會去做，還有連迪路夫、迪基亞和梳爾。其他球員都擔心問題，寧願不去做。」

蘇斯克查再談曼聯執教任內引入C朗決定。（Getty Images）

引入C朗改變球隊踢法

蘇斯克查坦白承認，簽入C朗的決定最終成為他任內失敗導火線，但仍堅持當日看來並沒有錯，「它對我行不通，對基斯坦奴也行不通，不過當時它是個正確決定。」

「當球隊控球在腳，他在隊中，那沒有問題；他不做迫搶，我們要將習慣的角色作出一些改動，（他加盟前）我們是其中一隊迫搶最強球隊。」蘇斯克查稱，「當基斯坦奴來到，我們讓丹尼爾占士離隊，他們是兩種截然不同的球員。當時對我來說那是正確決定——最終它並不是正確的。」

對於選擇馬古尼做隊長，蘇斯克查聲稱那是因為他覺得般奴費南迪斯「太過熱情」，「我在任時，知道般奴費南迪斯擁有當隊長的條件，但他知道、我亦有告訴他，他有時太過熱情，有時會有點失控。」他又指，「我喜歡哈利當隊長，我在球會是，他已是團隊中的領袖。」