馬曉晴特林普戀情曝光？周二晚入伊館撐場　IG打卡屢撞相網傳緋聞

網上流傳香港「溜冰女神」馬曉晴與桌球世界排名第二的英國球手特林普（Judd Trump）拍拖。在昨（26日）晚「香港國際桌球明星挑戰賽」，馬曉晴入場觀戰，見證特林普打出147，以5：2擊敗奧蘇利雲。

近幾個月，24歲的馬曉晴及34歲的特林普被發現一次又一次在社交網站上「撞相」，疑似曾同遊摩洛哥、杜拜及海洋公園。在周一晚，特林普與好友利蘇斯基（Jack Lisowski）結伴夜蒲，馬曉晴亦有同行，利蘇斯基還在社交網站的限時動態分享特林普及馬曉晴同框的扮鬼臉大合照。



利蘇斯基早前在Instagram限時動態分享大合照，見到馬曉晴與特林普都在相中。（網上截圖）

近日，利蘇斯基及特林普同樣身在香港，參加桌球明星挑戰賽。利蘇斯基在Instagram限時動態分享一張扮鬼臉的大合照，當中有特林普及馬曉晴。這是兩人首次的同框合照。在周二晚的桌球明星挑戰賽，馬曉晴入伊館觀看特林普以5：2擊敗奧蘇利雲的比賽。

馬曉晴及特林普均未有承認戀情，沒有在個人社交網站公開過兩人的合照，但網民近月從他們的打卡照中發現端倪，估計兩人曾同遊摩洛哥及杜拜。在1月底，馬曉晴及特林普分別分享到摩洛哥旅行的照片及影片，部分景物十分相似。

【兩人疑似同遊摩洛哥IG撞相】

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到2月，兩人各自分享杜拜的照片，當中他們都有影到一個噴水池花園，拍照的角度極之相似。在3月中，兩人又各自分享到海洋公園遊玩的照片，又有撞相的情況，各有一張從吊車影下去的相，角度幾乎一樣。

【兩人疑似同遊杜拜IG撞相】

【兩人疑似同遊海洋公園IG撞相】

對於「溜冰女神」馬曉晴及「準神」特林普如何認識結緣？網民估計在兩年前，馬曉晴在2022年曾擔任香港世界桌球大師賽的主持，而特林普有參加該場賽事，在8強以4：5不敵希堅斯。

馬曉晴之前出席公開活動。（資料圖片/梁碧玲攝）

馬曉晴是前香港花式溜冰代表，翻查香港滑冰聯盟的資料，她由2010年至2017年間，7次在香港錦標賽的不同年齡級別中贏得冠軍，僅在2015年那屆失落金牌；在2016及2017年，她都是成人組的金牌得主。

馬曉晴在香港出世，3歲隨家人移民北京，就讀國際學校，到13歲再移居美國，在當地唸中學，之後在大學修讀傳播與媒體研究，去年畢業。她返港後擔任媒體創作工作、拍廣告，亦有做溜冰教練。她的Instagram專頁有近18萬名粉絲。

馬曉晴IG：maisyma1999

青春可人充滿活力的馬曉晴：（按圖放大）