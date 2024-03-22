桌球世界公開賽｜特林普轟綠波環遊全枱入袋　設計W形走位入啡波

在江西玉山舉行的桌球世界公開賽，特林普（Judd Trump，又譯卓林普）今日在八強以局數5：2淘汰威爾遜（Kyren Wilson）。在第五局清顏色波的時候，特林普連續打出兩棒靚波！

特林普大力轟向遠角的綠波，綠波撞4邊，由「東岸去到西岸再返東岸」環遊全枱才入袋。令人拍案叫絕的陸續有來，雖然白波及啡波之間隔了一個藍波，但特林普為這兩個波設計了一條W形路線，乖巧地將啡波打入尾袋。



這兩棒出現在第五局，當時兩人局數打成2：2，而在這一局特林普就落後39：58，他必須清枱才能後上取得這局勝利。面對遠角的綠波，特林普出盡力打這一棒，大家覺得綠波會溜進哪一個口袋？

特林普打綠波。（網上片段截圖）

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綠波最後會溜進最遠的一個口袋，其走位令人難以想像。它先撞向底邊，再撞左邊，滾向頂邊。綠波由「東岸去到西岸」，由頂邊滾回底邊，但仍然動力十足，呈「V形」走位，再滾回「東岸」。最恰到好處的是，綠波剛好快白波一步，兩個沒有再相撞，綠波溜向尾袋。

特林普打啡波。（網上片段截圖）

如果說入綠波靠點運、大力轟出去博中，那麼啡波則是經特林普精心設計的路線而行。當時白波及啡波隔住個藍波，白波難以直接打中啡波。特林普目測過後出棒，白波撞右邊後再中啡波，啡波先彈中左邊，再中右邊，最後滾入袋中。白波及啡波的走位是一個完美的「W」形。

【特林普打入綠波及啡波片段】

克服了綠波及啡波兩大難關後，「準神」特林普輕鬆清盡餘下顏色波，以64：58贏了這一局，領先局數3：2。特林普再接再厲，連贏多兩局，以5：2淘汰威爾遜，入到四強會對積臣佩治（Jackson Page）。