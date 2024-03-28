港足主帥安達臣獲邀分享　霍啟山：足總望展誠意　將提前傾續約

中國香港足球總會周四（28國香港足球總會周四（28日）舉辦周年大會，邀得剛從烏茲別克返港就趕到現場的港足主教練安達臣分享。

足總主席霍啟山指，會提前跟對方商討續約事宜，希望向對方展示誠意。卜



剛作客烏茲別完的港足，大隊今日因航班延誤，至下午5時許才飛抵香港，但主教練安達臣晚上約7時便帶同行李，趕至九龍灣出席足總今日召開的2024年周年大會。原來足總在大會後加設特別環節，讓這位港足主教練向各個球會代表分享，主席霍啟山不但親自落台與安達臣握手，足總更即場播放「安達臣精華片」致意。

足總即場播放「安達臣精華片」致意。（袁志浩攝）

而安達臣在分享期間，在球會代表面前有話直說，提到港超水平、比賽節奏不足；年青球員在球會缺少上陣機會；港隊訓練時間有限等，最後仍獲得現場報以掌聲，亦有球會代表上前與他自拍留念，但他在會後急腳離開。

安達臣在足總周年大會向球會代表分享。（袁志浩攝）

安達臣十分受歡迎。（袁志浩攝）

足總表誠意 將提前與安達臣傾續約

霍啟山表示，邀請安達臣分享是希望加強透明度，在周年大會向會員分享足總過去一年的工作，與及未來想法，加強溝通，讓各球會齊心發展香港足球。

安達臣去向成為球迷間的熱話，霍啟山代表足總首度表態，強調足總的心態跟球迷一致，希望安達臣可繼續帶領港隊取得好成績。「安達臣的合約仍有一年才到期，去我們一般到差不多到期才會檢詩，但大家看到（港隊）好成績，也認同他的風格，認為他將港隊推動得非常好。我們準備提前爭取續約，跟他在商討中，希望給予對方真心的誠意與心意，認為他是（香港）未來足球發展重要的一部份。」

至於被問到若然續約，足總會希望把合約延長多久？霍啟山沒有正面回應：「我對此是開放的，最重要是給港隊好的支援，只要適合的都可以考慮，當然也要聽取他（安達臣）的意見，但我們想先行出第一步，會盡快去做。」

霍啟山指足總會提前與安達臣商討續約。（袁志浩攝）

不排除主辦東亞錦外圍賽 香港U23去向未有定案

港隊在亞洲盃決賽周與世界盃外圍賽接連出局，最接近的一個大賽有望是新一屆東亞足球錦標賽外圍賽，據指賽事或會在今年底上演。身為東亞足球協會副會長的霍啟山表示，明日會前往日本參與東亞足協執委會與會員大會，個人而言希望爭取天多國際賽來港上演，不排除主辦該外圍賽的想法，「讓港隊、球迷參與更多大賽，加上有香港大球場，和年底開幕的啟德體育園，我們符合各種（舉辦）的條件。」

霍啟山指香港U23仍未決定下季去向。（袁志浩攝）

另外，霍啟山同時是港超球會香港U23的班主，早前曾傳出該會來季或不續戰港超。霍啟山回應指，目前仍向各方持分者收集意見，在作完整檢討後，會於球季完結前公布球會去向。「我們不是考慮個別球隊，最重要是看整體香港足球發展，做什麼才是對（港足）生態最好。」