港足．世盃外｜港隊作客0：3負烏茲別克　與土庫曼雙雙提早出局

香港足球代表隊作客烏茲別克，繼續出戰世界盃亞洲區外圍賽第二輪E組賽事。近30名港隊球迷今次隨軍作客烏茲別克，部份人早於開賽前兩個半小時便在球場附近的地鐵站集合，除了在場外拍照，也跟當地騎警「打卡」，遇上主隊球迷也獲歡呼，更互相擊掌以示支持。

港足上半場早段曾以迫搶取得攻勢，始終雙方實力差距明顯，港隊終以0：3敗陣；由於同組的伊朗稍後亦擊敗土庫曼，尚餘最後兩輪賽事，香港與土庫曼雙雙提早出局。

01體育記者袁志浩 烏茲別克塔什干直擊



近30名港隊球迷今次隨軍作客烏茲別克。（袁志浩攝）

這班擁躉之中，有在亞洲盃決賽周時已見其身影、港足球員茹子楠爸爸茹健穩。「穩哥」透露今次花費近萬元，經杜拜轉機飛往烏茲別克，主要目的當然是支持愛兒，但也因自己未曾到訪這個中亞國度，希望見識一下，並笑言要響應「一帶一路」。

他又對有多位球迷隨隊打氣感到驚喜，呼籲更多擁躉在未來加入成為一份子，「期望港隊打好一點，踢得積極，盡量表現自己。」

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值得一提，今次烏茲別克足總「招呼周到」，除了安排港隊球迷經特別通道入閘，更為擁躉們安排了翻譯人員，負責與當地職員溝通，有球迷直言是作客多年以來首次。

烏茲別克記者對本港球迷手持的懷舊菲林相機感到興趣，一度上前交流，場面有趣。

可容納近34000人的烏茲別克國家體育場（Milliy Stadium），記者昨日在球場附近仍看見不少當地人購買比賽門票，比賽日現場仍有不少空位，最終有29584人入場。港足球迷則坐在近球隊後備席一邊的角度旗附近，一如以往地高呼「We are Hong Kong」打氣，一度獲得現場觀眾和應，他們揮動頸巾站立鼓掌，但烏茲別克球迷利用特有的「號角」配合鼓聲打氣，節奏急勁，聲勢浩大。

香港作客烏茲別克正選陣容

1 葉鴻輝 、2 周緣德、 6 胡晉銘、8 陳俊樂、13 李毅凱 14 潘沛軒、16 陳肇鈞、20 米高、21 茹子楠、22 祖連奴 、23 孫銘謙



港隊前線今場以活力十足的潘沛軒和米高掛帥，開賽初段表現不錯，中場多次迫搶得手，一度接連博得角球和前場界外球。

烏茲別克主場出擊，反而相對淡靜，不過他們一次突擊機會，足以致命。翼鋒菲素拿爾夫（Abbosbek Fayzullaev）一次右路突擊傳中，隊長蘇木羅多夫（Eldor Shomurodov）第一時間門前飛身撞射，皮球直飛死角破網，烏茲別克20分鐘領先1：0。

蘇木羅多夫飛身撞射破網，烏茲別克20分鐘領先1：0。（袁志浩攝）

這位在意甲球會羅馬效力，目前外借卡利亞里的28歲前鋒，上仗在旺角大球場表現已很突出，今仗他再次為烏茲別克先開紀錄，連續兩仗對港隊均有入球。

烏茲別克開紀錄後，攻勢浪接浪。29分鐘港隊幾乎再失一球，馬舒利普夫（Jaloliddin Masharipov）一記直線劏穿港隊防線，蘇木羅多夫呈單刀姿態，全靠港隊守將周緣德奮勇出腳踢走皮球成功解圍，化解烏茲別克擴大比數機會。

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烏茲別克之後佔盡優勢，多次攻勢和射門不是未能把握，便是被港隊門將葉鴻輝和一班守將解圍，半場港隊僅以0：1落後。

烏茲別克半場率先作出調動，隊長蘇木羅多夫被收起，由烏努諾夫（Oston Urunov）入替。57分鐘，他們再以厄健諾夫（Khojimat Erkinov）入替菲素拿爾夫。這次換人很快見效，厄健諾夫右路引球推進，眼見港隊球員沒有緊迫，他在禁區邊找到空位起腳，63分鐘一記世界波將比數改寫成2：0。這個入球出現的1分鐘前，港隊安達臣剛作出今場首次換人，以安永佳取代陳肇鈞。

70分鐘輪到中場哈姆比高夫（Odiljon Hamrobekov）一記直線劏穿港隊防線，烏努諾夫突破越位射成3：0。下半場烏茲別克由兩個後備入替的年輕球員各入一球，將比賽送入雪櫃。

雙方實力差距明顯，港隊在78分鐘一口氣換入林衍廷、徐宏傑和林樂勤，調走米高、茹子楠及祖連奴 。最終烏茲別克以3：0淨勝香港，港隊再負一仗，目前4戰1和3負得1分，繼續在E組排榜尾。

小組頭兩名可晉級下一輪賽事，烏茲別克以3勝1和，累積10分，同組另一仗遲半小時開賽，伊朗亦以1：0擊敗土庫曼。伊朗順利獲勝，與烏茲別克同得10分，並以較佳得失球列榜首；如此一來，4輪賽事後，土庫曼和香港均只得1分，由於分組賽只餘下最後兩仗，就算全勝仍不足以升上頭兩位，伊朗、烏茲別克攜手晉級，土庫曼、香港雙雙出局。