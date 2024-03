港足世盃外直擊︱烏茲別克記者一問題考起安達臣：中國隊我無意見

香港足球代表隊(港足)在世界盃亞洲區外圍賽第二輪E組作客烏茲別克再負一仗,小組4輪賽事後1和3負提早出局。主帥安達臣賽後直言,對烏茲別克這樣的強隊,輸0:2、0:3不算是太差的戰果。

有烏茲別克記者提出一個問題,就連能言善的安帥也直呼「很困難的問題」,最後只能回應一句:「我沒有意見。」

01體育記者袁志浩 烏茲別克塔什干直擊



港足作客0:3負烏茲別克。(袁志浩攝)

安達臣賽後表示,今仗雙方實力差距明顯,「我們已盡全力做到最好,上半場頭15分鐘我們能做到迫搶、稍佔上風;15分鐘後烏茲別克反撲並創造大量機會、控球在腳。他們是支優秀球隊,又能打整體戰,使我們難以應付。」

他指出,「對烏茲別克輸0:2、0:3,並非太差的戰果,情況可以更壞,全靠我們有個偉大的守門員葉鴻輝,撲出多個射門。我們知道烏茲別克是支強隊,來這裏作客很難踢。」

港足主帥安達臣認為負烏茲別克兩、三球不算太壞結果。(袁志浩攝)

安達臣不能回答的一個問題

之後有烏茲別克記者問他,「港隊在你帶領下變得更強,甚至能拉近跟中國隊的水平。到底是你的球隊變強了,還是中國隊變弱了?」

安達臣聽完在場繙譯說出這問題,隨即深深吸一口大氣,連續說出兩次「很困難的問題」後才回應:「我只能夠講我們的球隊,我來到香港後,我們進步了一點點或是很多。可是關於中國隊的狀況,我沒有任何意見(I don't have my opinion about that)。」

近30名港隊球迷今次隨軍作客烏茲別克。(袁志浩攝)

「球隊已盡全力,在球場上努力戰鬥」

港足自從安達臣接手後漸有進步,亞運驚喜入四強,亞洲盃就算分組賽出局,表現仍獲各界讚賞。對於今場表現,他表示並不全然感到失望,指出亞運和亞洲盃前有較充裕時間備戰,讓他較易組軍,「今次我們兩個月沒有接觸,今天我們陣容不整。」

「或許有一天,當我們擁有全部最佳球員,會有較好的結果」,安達臣不諱言,對於香港這樣的「足球小國」,多員主力受傷無法出戰,未能排出最強陣容面對烏茲別克這種強隊會很困難,「球隊已盡全力,在球場上努力戰鬥。」

香港作客烏茲別克正選陣容

1 葉鴻輝 、2 周緣德、 6 胡晉銘、8 陳俊樂、13 李毅凱 14 潘沛軒、16 陳肇鈞、20 米高、21 茹子楠、22 祖連奴 、23 孫銘謙



蘇木羅多夫飛身撞射破網,烏茲別克20分鐘領先1:0。(袁志浩攝)

世界盃亞洲區外圍賽第二輪賽事,小組頭兩名可晉級下一輪賽事,烏茲別克在E組以3勝1和,累積10分,同組另一仗遲半小時開賽,伊朗亦以1:0擊敗土庫曼。伊朗順利獲勝,與烏茲別克同得10分,並以較佳得失球列榜首。

如此一來,4輪賽事後,土庫曼和香港均只得1分,由於分組賽只餘下最後兩仗,就算全勝仍不足以升上頭兩位,伊朗、烏茲別克攜手晉級,土庫曼、香港雙雙出局。