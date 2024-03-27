港足世盃外直擊︱烏茲別克記者一問題考起安達臣：中國隊我無意見

香港足球代表隊（港足）在世界盃亞洲區外圍賽第二輪E組作客烏茲別克再負一仗，小組4輪賽事後1和3負提早出局。主帥安達臣賽後直言，對烏茲別克這樣的強隊，輸0：2、0：3不算是太差的戰果。

有烏茲別克記者提出一個問題，就連能言善的安帥也直呼「很困難的問題」，最後只能回應一句：「我沒有意見。」

01體育記者袁志浩 烏茲別克塔什干直擊



港足作客0：3負烏茲別克。（袁志浩攝）

安達臣賽後表示，今仗雙方實力差距明顯，「我們已盡全力做到最好，上半場頭15分鐘我們能做到迫搶、稍佔上風；15分鐘後烏茲別克反撲並創造大量機會、控球在腳。他們是支優秀球隊，又能打整體戰，使我們難以應付。」

他指出，「對烏茲別克輸0：2、0：3，並非太差的戰果，情況可以更壞，全靠我們有個偉大的守門員葉鴻輝，撲出多個射門。我們知道烏茲別克是支強隊，來這裏作客很難踢。」

港足主帥安達臣認為負烏茲別克兩、三球不算太壞結果。（袁志浩攝）

安達臣不能回答的一個問題

之後有烏茲別克記者問他，「港隊在你帶領下變得更強，甚至能拉近跟中國隊的水平。到底是你的球隊變強了，還是中國隊變弱了？」

安達臣聽完在場繙譯說出這問題，隨即深深吸一口大氣，連續說出兩次「很困難的問題」後才回應：「我只能夠講我們的球隊，我來到香港後，我們進步了一點點或是很多。可是關於中國隊的狀況，我沒有任何意見（I don't have my opinion about that）。」

近30名港隊球迷今次隨軍作客烏茲別克。（袁志浩攝）

「球隊已盡全力，在球場上努力戰鬥」

港足自從安達臣接手後漸有進步，亞運驚喜入四強，亞洲盃就算分組賽出局，表現仍獲各界讚賞。對於今場表現，他表示並不全然感到失望，指出亞運和亞洲盃前有較充裕時間備戰，讓他較易組軍，「今次我們兩個月沒有接觸，今天我們陣容不整。」

「或許有一天，當我們擁有全部最佳球員，會有較好的結果」，安達臣不諱言，對於香港這樣的「足球小國」，多員主力受傷無法出戰，未能排出最強陣容面對烏茲別克這種強隊會很困難，「球隊已盡全力，在球場上努力戰鬥。」

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香港作客烏茲別克正選陣容

1 葉鴻輝 、2 周緣德、 6 胡晉銘、8 陳俊樂、13 李毅凱 14 潘沛軒、16 陳肇鈞、20 米高、21 茹子楠、22 祖連奴 、23 孫銘謙



蘇木羅多夫飛身撞射破網，烏茲別克20分鐘領先1：0。（袁志浩攝）

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世界盃亞洲區外圍賽第二輪賽事，小組頭兩名可晉級下一輪賽事，烏茲別克在E組以3勝1和，累積10分，同組另一仗遲半小時開賽，伊朗亦以1：0擊敗土庫曼。伊朗順利獲勝，與烏茲別克同得10分，並以較佳得失球列榜首。

如此一來，4輪賽事後，土庫曼和香港均只得1分，由於分組賽只餘下最後兩仗，就算全勝仍不足以升上頭兩位，伊朗、烏茲別克攜手晉級，土庫曼、香港雙雙出局。