港足世盃外直擊︱潘沛軒與對手濺火花：着緊就想搏　不想辜負球迷

香港足球代表隊於世界盃外圍賽作客烏茲別克以0：3落敗，正式宣告出局，然而球場上港隊球員沒有放棄，在落後下仍然會為失誤而勞氣；潘沛軒更與對手「擦出火花」，「當你着緊一件事就會好想去搏，不想辜負球迷。」

01體育記者袁志浩 烏茲別克塔什干直擊



潘沛軒十分肉緊。（袁志浩攝）

港隊今仗無法如主場時一樣半場守和對手，球隊20分鐘便失守，更不時現出空位，讓烏茲別克在危險位置起腳，守門員葉鴻輝、中堅李毅凱都相當勞氣，激動地大聲提點隊友；周緣德的呼喊對象則是旁證，質問對方為何不舉越位旗。

另一邊廂，今仗取代受傷的艾華頓擔正的潘沛軒，踢足全場大部份時間，下半場開始跟對方後衛賽菲耶夫（Farrukh Sayfiev）「擦出火花」，一度「手指指」及「出口術」，敵軍防守時也逐漸「唔收腳」，令這位右翼不時要跳起避免受傷，最終也在爭波時難逃被撞，對方結果遭黃牌警告，潘沛隨即上前「示威」。

潘沛軒解釋，賽菲耶夫在港隊獲得界外球時故意把皮球掟走，認為對方有些少不尊重，他相信自己只是做回本份，「球場上球員有火很正常，當你着緊一件事就會好想去搏，好想去取得一個入球。」

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這是潘沛軒自去年3月28日友賽馬來西亞後，接近一年來再度接近踢足全場，他與大軍乘坐的旅遊巴，最終在球迷口號聲中離開球場。「搭這麼長途的飛機來到，有機會踢大港腳正選，我想表現自己，也不希望辜負遠赴而來的球迷，想對他們有更好的交代。」

至於在艾里奧退隊下臨危受命的李毅凱，就認為隊友們在場上勞氣，都是源自爭勝心。「大家都想把跟烏茲別克的差距收窄一點，有一兩球失球其實可以避免，爭勝心令我們有點不高興。」

他坦言對手不論個人能力、速度、體能都比港隊優勝得多，而即使球隊已在世界盃外圍賽出局，仍會視主場對伊朗一仗為挑戰。「希望在這些強隊身上汲取經驗，拉近距離，之後亞洲盃外圍賽準備得更好，讓我們跟得上國際賽水平，令港隊有新一面，更進取、更進步。」