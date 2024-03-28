網球｜祖高域與教練伊雲尼斯域拆夥　盡得絕技真傳6年12奪大滿貫

網球「一哥」祖高域（Novak Djokovic）周三（27日）在Instagram宣布，與合作多年的教練伊雲尼斯域（Goran Ivanisevic）分道揚鑣。

祖高域表示，與伊雲尼斯域合作後，兩人一起贏下12項大滿貫錦標，雖然與他的化學作用有起有落，但相信拆夥後兩人情誼依然堅如磐石。



祖高域宣布與教練伊雲尼斯域拆夥。（Getty Images）

伊雲尼斯域是一代「發球機器」，他憑凌厲發球與森柏斯、阿加斯等一眾名將爭一日之長短，最高世界排名曾高佔第二位。他長年與大滿貫錦標無緣，溫布頓男單頭3次入決賽兩度不敵森柏斯，一次輸給阿加斯。

這名克羅地亞球手2001年終在生涯尾聲贏得溫布頓冠軍，他當時擊敗澳手的華夫達贏得生涯唯一一座大滿貫獎座，正因他的發球能力出眾，2018年獲邀加入祖高域教練團隊，在他指導下，祖高域的發球技術明顯更進一步，力量、準繩度和穩定性皆提升。

2022年3月，華伊達（Marian Vajda）與祖高域結束15年合作關係後，伊雲尼斯域隨之成為祖高域的主教練。自兩人合作後，祖高域的職業生涯再上一層樓，數年間贏得12個大滿貫冠軍，並且穩佔世界第一。

兩人亦師亦友的情誼，將會在網壇作為佳話一直流傳下去。（祖高域Instagram）

「Goran（伊雲尼斯域）與我在數天前決定不再合作了。」祖高域透過社交網站公布「分訊」，並指對方「帶給我不僅是發球技巧，還有很多歡笑」，更笑言「除了一起贏得錦標之外，我們還在飛行棋上較量多年，我們之間的比賽將永不停止。」可見兩人關係依然不錯。

祖高域指他們之間的飛行棋較量將永不停止。（祖高域Instagram）

《The Athletic》亦指，祖高域現在的發球跟2015年時完全變了樣，單是速度方面，第一發球（first serve）時速為115.4英里（約185.7公里），至2023年提升至120.1英里（約193.3公里），提升了4.7英里（約7.5公里）。

那並非單純為球拍科技或較輕網球帶動的效果，同期男子巡迴賽平均發球時速僅由116.1英里（約186.8公里）提升至116.7英里（約187.8公里），足證伊雲尼斯域加入祖高域教練團隊，在發球方面確有明顯效果。

兩人攜手在4年半間奪12次大滿貫冠軍。（Getty Images）

「祖高域令我成為更出色的教練」

2023年是祖高域表現最出色的其中一季，他個人生涯第4次取得4項大滿貫賽事中的3個冠軍，以24次封王紀錄，超越拿度（Rafael Nadal）的22個成為史上第一。不過他未有滿足於此，伊雲尼斯域也無奈表示，要應付這名脾氣古怪的學生殊不容易。

「他會無緣無故地向我們咆哮，有時候我只能生氣」，去年12月伊雲尼斯域接受《We Are Tennis》訪問時表示，他在球員生涯只贏過1次溫網冠軍，「我有什麼資格對他發火？他是網球史上最出色球員。祖高域總是出盡全力比賽，但當輸波後，要應付他並不容易。」

伊雲尼斯域曾直言祖高域是個不易相處的人，但也承認該名球手讓自己成為更出色的教練：「每一天都是新挑戰，他會令你更有動力，你也日復一日地更有動力。很多時候我不同意他，但這就是工作，作為一個團隊，我們合作得非常好。」

伊雲尼斯域坦承祖高域難以應付。（Getty Images）

伊雲尼斯域感嘆祖高域已贏盡所有，站在世界之巔，但他總是能找到繼續前進的動力，「他總是渴望更多，他無時無刻都希望做得更好。」

兩人的合作似乎一直保持着一種微妙而平衡的關係，2023年獲得24次大滿貫冠軍後，祖高域坦承比5年前或10年前需要更多的額外動力，「每次離開家人時我心都碎了，所以每當我去其他地方比賽時，我真的很想贏，來讓這次遠行有價值。」

談到教練伊雲尼斯域，他說對方是自己童年偶像，同時又開起玩笑：「伊雲尼斯域及其團隊有想辦法想激勵我，不過目前為止他們都不太成功。」

伊雲尼斯域表示祖高域讓他成為一名更好的教練。（Getty Images）

去年祖高域在澳網帶傷封王，之後賽事總監表示，他大腿後筋有3cm撕裂，伊雲尼斯域在記者會上表達其驚嘆：「有97%球手，在收到一份這樣的MRI（磁力共振掃瞄）結果後都會選擇退賽，但他沒有，他的腦袋異於常人。」他續稱曾以為在這幾年合作間，已看盡一切，「他簡直瘋狂，但這是正面的意思。」

天下無不散之筵席，已36歲的祖高域距離掛拍之日或許已不遠，相信那一天，伊雲尼斯域亦會為這名共同奮戰並贏下12個大滿貫錦標的昔日戰友，送上最真摯的祝福。

去年祖高域帶傷於澳網封王，讓伊雲尼斯域感嘆「大開眼界」。（Getty Images）