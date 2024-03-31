越南LoL聯賽全部隊伍涉假　逾半選手停賽　教練無奈落場戰季後賽

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）越南賽區（VCS）日前爆出大規模造假醜聞，聯賽全部8支戰隊都有選手要停賽，最尷尬的是停賽的選手比平安無事的更多。

雖然春季常規聯賽稍早前已取消餘下賽季，惟賽會表明，季後賽會如常舉行，各隊只得短短幾日時間尋找替補，有戰隊就由教練「出山」作賽。



VCS在3月18日已宣布暫停春季聯賽，以調查賽事是否有涉及影響公平競技的行為，並以截至3月10日為止的排名作結。當時已傳出全部8支參賽隊伍，都有至少2名選手涉及操控賽果，其中一段熱傳的影片，顯示有選手曾在已有充足條件去結束比賽、獲勝之下，卻不按常理地將比賽時間拖延至超過30分鐘，遭猜測是要滿足賭盤。

VCS賽會宣布暫停春季聯賽：

有指LoL營運商兼管轄各聯賽的Riot Games親自派員作為期兩天的調查，盤問所有選手和教練並錄口供。結果VCS賽會在3月29日宣布，8支戰隊共有32人需暫時停賽，接受進一步調查，但就沒有列明停賽期限及原因。

停賽的32人當中不僅選手，也有領隊和主教練等，當中最誇張的一隊是Rainbow Warriors，主教練、領隊、6名選手合共8人遭停賽，選手的5個位置中，只得輔助位置沒有選手被罰，其餘戰隊則每隊至少兩人停賽。

另外較矚目的是，去年兩支代表越南賽區參加世界大賽的隊伍Team Whales和GAM Esports，都分別有兩名選手涉案。當中人氣最高的戰隊之一GAM Esports，中路選手Blazes和下路選手Pyshiro都遭停賽，令效力5年的打野選手兼隊長Levi也不禁在社交媒體怒罵「Fxxk」。

雖然逾半選手遭停賽，聯賽的長遠前景也不明朗，但VCS賽會仍宣布，春季季後賽會如期在4月3日展開，由常規賽前6名隊伍競逐，意味各隊只得短短幾天尋找新選手作賽。GAM Esports則折衷地邀請本已在2022年退役、現任隊內教練的BigKoro擔任季後賽的下路，這決定也反映要在短時間內找到選手有多困難。

GAM最終決定由教練BigKoro出任季後賽下路：

VCS春季季後賽的冠軍，將會獲得出戰5月的季中邀請賽（MSI）參賽資格，需從入圍賽打起。Riot Games日前公布季中邀請賽會在5月1至19日在成都舉行，由12支來自各賽區的戰隊爭奪冠軍，冠軍將可獲世界大賽參賽資格，今季最大不同是韓國賽區（LCK）的二號種子也需由入圍賽打起，意味支離破碎的越南戰隊在入圍賽便要遇上被視為水平最高的中國和韓國戰隊。