電競．LoL｜選手為率隊入季後賽瞞喪父之痛　「沒趕上葬禮」

為了追逐夢想，運動員需要犧牲很多，時間、精力等不在話下，還有跟家人、朋友相處的時間。

《英雄聯盟（LoL）》內地戰隊OMG周日（17日）宣布，選手Angel因父親去世，需休戰下一輪比賽，粉絲才驚悉他早已得悉消息，卻選擇獨自承受，不願影響隊伍氣氛，只為幫助戰隊打入季後賽。



LPL（中國頂級聯賽）正處於春季賽最後階段，OMG迎來季後賽資格關鍵一戰，他們在周日以2：0擊敗LGD，以五成勝率排在積分榜第8位，暫時保住季後賽席位。不過賽後OMG在微博公布中路選手Angel（向濤）父親去世消息，因而令不少粉絲震驚。

OMG勝出關鍵一戰，卻在賽後公布Angel喪父消息。（微博圖片）

公告中提到，由於擔心影響隊伍氣氛，Angel一直沒有向戰隊透露消息，至周六訓練賽結束後才私下向經理表示，希望周日比賽後離隊回家，需缺席下輪比賽。

Angel之後也在個人微博補充：「父親前幾天因病去世了，因為賽程緊張關鍵，沒見到他最後一面，也沒趕上葬禮，本來和家裏商量打算打完全部賽程再回家的，但感覺現在還是得回去一趟，很抱歉要缺席下一場比賽。希望大家都能身體健康，平安幸福，有空多陪陪家人。 ​​​」

雖然勝出賽季關鍵一戰，Angel（右）卻未有因此展露歡顏。（微博圖片）

網民紛紛讚嘆他的職業態度，因為近一周賽事OMG三戰兩勝，這3輪賽果直接影響戰隊能否進入季後賽。比賽結束後的官方照片也引來網民熱烈回應，表示難怪Angel勝出後仍一臉嚴肅，與旁邊兩名隊友滿臉笑容的樣子形成強烈對比。

父親曾大力支持追夢

與大多數家長一樣，Angel表示父母一開始完全不了解電競。（影片截圖）

今年23歲的Angel曾為頂級戰隊蘇寧戰隊（現更名為微博電競，WBG）效力，並以主力中路身份在S10世界賽中拿到亞軍，他曾在紀錄片中透露自己成為職業電競選手，跟父親大有關係——他在中三放暑假時，打到了國內伺服器一區的最高段位，因而萌生想要成為職業選手的念頭：「這是自己活了快18年來，第一次主動想要做一件事情。」

不過Angel的母親最初強烈反對，她在片中道：「他想去、我壓着他，我想讓他把高中讀完。」她形容兩人為此「鬥智鬥勇」，彼此關係非常不好；Angel的父親對此則沒有太多干涉，他雖然最初對電競完全不了解，但在兒子堅持下慢慢理解。

Angel母親指她最初強烈反對，兩人之間因而關係惡劣，但之後因為不想失去這個兒子，加上明白到電競選手年齡短暫，決定放手。（影片截圖）

媽媽也不想再這樣僵持下去，怕會因此失去兒子，之後選擇放手讓Angel追夢，還先到訓練基地了解過情況後，才放心讓他離開家門。Angel 2017年末從發展聯賽LPL出道，春季季後賽即幫助戰隊奪冠，他父親笑稱：「在朋友面前，我們臉上也有光。」

後來Angel加入蘇寧，成為國內頂級選手之一，更率領隊伍殺入世界賽，他父親對此欣慰不已，但不忘督促兒子：「我經常發微信跟Angel聊，打世界賽是你的理想，你實現了。一定要跟隊友多交流，不要老是你自己那一套，自以為是是不行的。」

Angel父親則十分理解兒子想法，鼓勵之餘也會督促他不要自以為是。（影片截圖）

接受紀錄片訪問時，他表示以前不怎麼懂電競，但在稍微了解一點：「他們有比賽我都看，我去應酬跟別人吃飯，我都把手機開着放在旁邊，聲音開小一點在那邊看。」

Angel的故事，令粉絲不禁討論在職業與家人之間如何平衡的討論：有人認為Angel的父親一直大力支持他，看到兒子敬業地選擇不白費自己與隊友一整季的努力，相信在天之靈也會十分欣慰；有人則認為家人一去不復返，比賽可以再打，指Angel多年過後會後悔莫及。

Angel也曾在訪問中感謝父母一路以來對他的支持，相信他今次下此決定時絕不容易。