Faker領T1全員9月首度訪港　滙豐公布合作計劃｜電競．英雄聯盟

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）傳奇選手Faker（李相赫）所屬的韓國戰隊T1，與滙豐銀行合作宣傳，Faker將於9月領軍訪港，與粉絲見面。



滙豐One宣布與LoL電競隊T1合作，推廣理財服務，Faker會在9月率領這支4屆世界賽冠軍戰隊首度訪港，T1全部5名選手均會來港，除Faker外，世界賽MVP上路選手Zeus（崔祐齊）、打野選手Oner（文炫俊）、下路選手Gumayusi（李珉炯）和輔助選手Keria（柳岷析）全部都會現身，並在9月的「滙豐One x T1 《 League of One 》party」與粉絲見面。

要參加見面活動，需成為滙豐One客戶並成功登記，就有機會獲得門券，詳情可到活動網站瀏覽，另外滙豐亦為客戶安排一連串電競活動，包括參觀T1首爾總部、獲親身指導打機技術及贏走限量紀念品等。

T1與滙豐合作拍攝的廣告影片：

T1除了在韓國擁有大量粉絲，於內地、港台地區、東南亞、歐美LoL界也極具人氣，今季暫排在韓國聯賽LCK春季常規賽榜首，戰隊去年在英雄聯盟S13世界賽第4度封王，成為一時佳話。

T1領軍人物Faker自2013年出道以來，憑高超的技術獲譽「不死大魔王」，場外的品格言行也令他深受尊重，獲粉絲以「李哥」相稱。

去年的S13世界賽，當時Faker雖已達27歲的「高齡」、也受手傷困擾，屢遭質疑是否已不復當年勇，但最終仍在不獲看好的情況下，與隊友合力連環淘汰3支中國賽區（LPL）戰隊，自2016年後再一次捧起世界冠軍，故事為人津津樂道，也令去年世界賽的收視創下歷史新高。

Faker去年率軍捧起世界賽冠軍，成為T1、也是他個人的第四個世界冠軍。（T1 Instagram）

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