電競熱話｜追星才是正經事　街霸世界冠軍為演唱會棄戰紅牛盃

港將Chris Wong（黃育祥）在周一（26日）勇奪有「街霸世界盃」之稱的Capcom Cup X亞軍，獲網民稱讚為「香港之光」，《街頭霸王》這隻經典格鬥遊戲再度走進大眾的眼簾。

台灣選手UMA327（又稱kagami）在決賽力克Chris Wong奪冠後凱旋返台，獲大批支持者在機場迎接並合照。不過這名新科世界冠軍，竟因要追星看演唱會，而拒絕紅牛盃的參賽邀請。



今次Capcom Cup X是賽事有史以來最高獎金一次，冠軍UMA327獨攬100萬美元。這名台灣街霸選手凱旋回台，另一名台灣街霸主播Yoro在Twitch上直播接機，不少支持者在機場迎接UMA327。除了與在場的粉絲們大合照外，更大方地拿出珍貴的冠軍獎盃，也不介意支持者用手觸摸。

UMA327贏下Capcom Cup X冠軍，獨得100萬美元獎金。（X@CapcomFighters）

UMA327拿出小心攜帶的冠軍獎盃，也不介意其他人用手觸摸。（Twitch截圖）

接機途中，這名新科世界冠軍被問及會否參加下月中在美國紐約舉行的紅牛盃（Red Bull Kumite 2024），UMA327透露有「要事在身」，斬釘截鐵地表示不會參賽，令不少觀眾大感意外。

「我想看演唱會啊！」原來UMA327早已購票赴日本觀看VTuber團體hololive的周年演唱會，剛好他們的周年演唱會與紅牛盃「撞到正」，兩者都是3月16到17日。

為了追星，放棄比賽，不少網民對UMA327的行為表示尊重：「太扯了」、「為了夢想而活的人」、「財富自由了」、「演唱會>紅牛」、「每個選手都想去紅牛，我大卡哥直接不想去」。

UMA327也經過掙扎才作出決定，他曾訴苦說紅牛找他打比賽，但剛好與演唱會及生日撞期。有接機的支持者建議他可以看完首日演唱會即飛往紐約，但主辦方要求他15日就要到紐約，所以這名台灣世界冠軍決定放棄賽事。

生日當天有偶像的演唱會，該去追星還是打比賽？（X@plauge0521）

紅牛盃每年只舉辦一次，每次只有8到16名選手獲邀，能參加可以說是身份象徵，而港將Chris Wong及兩屆Capcom Cup冠軍MenaRD都在被邀請之列。不過，紅牛盃的獎金遠遠不及Capcom Cup，今屆冠軍獎金為9000美元（約70445港元），第9到第16名也有2000美元。對於剛拿到100萬美元獎金的UMA327而言，紅牛盃的獎金確實不太吸引。

港將Chris Wong亦獲邀參加今次紅牛盃。（Chris Wong Facebook）

街霸冠軍背後的追星之心

VTuber是近年興起的一種直播身份，主播會以虛擬形象示人，只需聲音演出，而hololive是日本火紅的VTuber團體之一。

UMA327對hololive的熱愛在台灣街霸圈非常有名，他先是穿上其中一名Vtuber大神澪（大神ミオ）的衛衣在今次Capcom Cup奪冠，因而在Vtuber界造成話題，更讓該件絕版衛衣可能因此再販賣。

這次奪冠也讓UMA327追星成功，大神澪本人轉發他奪冠相關新聞，對UMA327穿上自己出品的衛衣奪冠感到驚訝，UMA327回覆：「穿上時就像在家一樣舒適。」大神澪再回應：「如果我這件衛衣的舒適度能幫助你放鬆，我會很高興。」

UMA327穿上偶像衛衣奪冠，引來偶像本尊回覆。（X截圖）

奪冠之後，UMA327也將兩個Vtuber的毛公仔放到獎盃之中合照，這兩個公仔是被俗稱為「貓狗」的貓又小粥（猫又おかゆ）和戌神沁音（戌神ころね），之後在直播中也一直貼着這張照片可見他對hololive的喜愛。