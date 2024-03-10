黃錦星專訪｜細數任內行山政策　山徑撤桶移風易俗　加水站受歡迎

由讀書到當建築師，到加入政府，直至近兩年從官場退下來，投身鄉郊保育工作，黃錦星幾乎一生也離不開山。

回顧10年環境局局長生涯，黃錦星推行過不少行山相關的政策，例如收起行山徑上的垃圾桶，實施易風移俗的「自己垃圾自己帶走」。他還提到增設郊野公園加水站也是一項德政，既推動走塑減廢，又幫到行山人士。



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黃錦星在紅花嶺上接受訪問，他大讚沙頭角海景色漂亮。（顏銘輝攝）

說到近10年對行山人士影響最大的政策，相信是「自己垃圾自己帶走」的計劃，完全改變香港郊野的風氣及習慣。好幾年前，當時任職環境局局長的黃錦星到港島行山，「行到某個好高嘅山頂，竟然有三色回收桶！點解要啲同事幫郊遊人士將留喺山頂嘅嘢拎落山？我哋就鼓勵同事去開展『自已垃圾自己帶走』。」他唸大學時曾到外國交流，對當地的行山徑上完全沒有垃圾桶留下深刻印象，他相信香港亦做得到。

2023年1月，越野跑手黃浩聰及黃錦星上山執垃圾，發現了一個被丟棄的營帳。（黃錦星Facebook）

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郊野公園由2015年起逐步減少行山徑上的垃圾桶，至2017年全面撤桶。黃錦星稱之為一項移風易俗的政策，感謝各環保及行山團體的支持。

香港山友慢慢適應這項新措施，但來自文化有差異的內地或外國的遊客又會否習慣？黃錦星認為在山上亂扔垃圾跟國籍無關，「我嘅體會有少少唔同，行開山嘅人普遍有Leave No Trace（無痕山林）嘅文化，包括內地行山嘅朋友。有時見內地朋友嚟香港行山，佢哋都會揹住個垃圾袋，處理返自己嘅垃圾。」

有山友已經習慣帶走自己的垃圾。（資料圖片/顏銘輝攝）

「但係一啲住慣喺城市、少行山嘅人，包括喺疫情期間，（郊野公園）剩係得香港人，但大家發現郊野公園嘅垃圾仲多過平時，所以我覺得城市人、少去行山嘅人、同埋未接觸過Leave No Trace嘅人先係問題所在。」他認為各界要持續推廣無痕山林，教育市民及遊客，他說：「鍾意行山嘅，不論來自何方，Leave No Trace都係大家要學習嘅態度。」

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黃錦星表示要持續推廣無痕山林。（顏銘輝攝）

垃圾桶愈來愈少，但郊野公園的新設施就愈來愈多。漁護署在2017年委託顧問，研究提升郊野公園康樂及教育潛力。黃錦星說：「趁慶祝郊野公園40周年（2017年），我哋諗郊野公園係有好好嘅本質，但係咪要啲新思維？」他表示相關咨詢得到市民的正面反應，之後制定為政策方向。

當日一起行花嶺的，除黃錦星之外，還有鍾芯豫（左一）、李以強（中）及鄭茹蕙（右一）。（顏銘輝攝）

增設加水站 「行山朋友覺得係德政」

黃錦星說：「市民最大反應同最正面嘅，透過咨詢，確立郊野公園會以自然物料為本去修山徑，同埋增加加水站，以至營地預訂系統。我自己去行山，都會留意邊度有加水站，減碳走塑；行山朋友反應好正面，覺得呢樣係德政。」郊野公園由2019年起增設加水站，如今增至36座。

城門水塘設有加水站，歡迎行山人士自攜盛水的器皿。（顏銘輝攝）

自千島湖清景台在2019年啟用，大受歡迎，郊野公園愈來愈多特色景點及觀景台，例如在西貢東壩興建標尖台觀景台，又在大東山上建了兩個觀景位，而在西高山頂的觀景台更設有自助日期木牌。在標尖角、馬鞍坳等地，郊野公園還建了一些簡單的打卡木座，方便山友放手機上去自拍。

千島湖清景台的景色。（顏銘輝攝）

此外，郊野公園在城門水塘一處三面環水的半島山丘上興建享逸台，風光明媚。然而，亦有的景點不獲好評，例如龍脊上的木製龍爪，最終當局在壓力下拆除。

位於城門水塘的享逸台。（顏銘輝攝）

郊野公園增加景點，同時山友擔憂過多人工設施侵入郊野，其中在2021年的破邊洲觀景台設計比賽，部分作品誇張，惹人非議。本身是建築師的黃錦星亦有留意，他說：「當然大家見到有啲設計係誇張啲喎，但最後評審揀嘅係一個最能符合自然、使用自然物料嘅設計做咗冠軍。」

破邊洲對岸的花山岬角上，擬建觀景台位置。（顏銘輝攝）

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同樣在2021年，郊野公園在北潭涌、荔枝窩、薄扶林水塘及城門水塘共設4個LED電子屏幕，顯示天氣資訊，每個成本約23萬元。黃錦星表示自己未有「管到咁細」，但他鼓勵同事善用科技，他說：「郊野公園要保留生態環境景觀，保育為本，但喺個別地方都會鼓勵創新，值得大家思考同理解。我諗有關部門都會聽到各方意見，睇下點樣能夠優化佢。」

黃錦星卸任環境局局長兩年。（顏銘輝攝）

近年在香港行山，郊野公園設施以外，還有不少值得一遊的鄉郊景點，例如梅子林故事館及村內壁畫、荔枝窩的客家村落。黃錦星認為鄉郊保育資助計劃及鄉郊保育辦公室的成立，既保育到本地鄉村文化，亦提升行山人士的體驗。

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位於新界東北的梅子林村。（顏銘輝攝）

黃錦星表示：「以前偏遠鄉郊啲村，例如荔枝窩、梅子林、谷埔呢啲村，係由佢自生自滅，但（保育鄉郊）係對生態、文化、傳統建築以至生態旅遊同低碳生活都係重要。」他還補充：「呢啲同郊野公園、我哋去行山係分唔到界線。」

黃錦星對自拍相當熟手。（顏銘輝攝）

擔任無止橋主席 推動鄉郊地區建設

由2012年出任環境局局長，黃錦星至2022年卸任，他表示任內10年做過很多與郊野及行山相關的政策，包括將大浪西灣的「不包括土地」列入郊野公園範圍、達成沙螺洞的換地協議、規劃紅花嶺郊野公園、推動低碳本地遊。

離開局長之位兩年，他現在自稱是一位「斜槓族」，協助建築師學會籌辦「遊山遊學」的系列活動，擔任海洋公園保育基金大使，還有出任無止橋慈善基金主席，推動鄉郊地區建設，招募年輕人參加「村永續領袖班」。近幾個月，他不時到新界東北的荔枝窩、谷埔一帶工作。

黃錦星自稱現在是一位「斜槓族」。（顏銘輝攝）

黃錦星表示郊野公園及鄉郊文化都是香港的重要資源，鼓勵市民透過行山去深度探索、珍惜及保護。他說：「希望大家理解唔同年代行山都有唔同嘅重點，會有新思維。（呢項活動係）結合低碳同應對氣候變化，加上走塑減廢，更加好咁去欣賞低碳本地深度遊，珍惜我哋嘅生態、文化同鄉郊環境。」