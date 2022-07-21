游泳︱《I SWIM》取景地大環山泳池出名隔涉 無敵海景練水好地方
撰文：吳慕兒
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夏日炎炎，正是享受暢泳的好時光，熱門地區公眾游泳池往往人多擠迫，難免令人沮喪。有一個出名地點隔涉的泳池，就算在假日亦不會太多人前往，最適合不喜歡人流密集的泳友。
說的正是位於紅磡的大環山泳池，近日VIU TV熱播中的電視劇《I SWIM》不少游泳場景正是在這個泳池拍攝，令這個相對隱蔽的練水好地方人氣急升。
曾是存在感極低的公眾泳池
大環山游泳池早在1977年建成，位於鄰近黃埔花園對出的紅磡海濱，除了黃埔花園和相鄰的海逸豪園兩大屋苑外，對區內外市民來說均不是個就近地點，尤其在黃埔站2016年10月啟用前，其他地區基本上沒有交通工具可直接抵達，存在感相當低。
正因如此，對泳友來說，人流稀少的大環山泳池正是個練水勝地。
擁有無敵海景
除了人流較少之外，大環山泳池的另一特點是擁有無敵海景。由於鄰近海旁，泳池內大部分地方均可欣賞到一望無際的海景。
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大環山泳池設施
大環山泳池是康文署管理的全港44個公眾游泳池之一，擁有一個水深1.4米-1.93米的標準50米主池，一個水深1.1米-1.43米的副池，另設三個水深0.68米-0.91米的習泳池，三個兒童嬉水池，以及一個水深4.38米-4.5米的跳水池，還有一個可容納800個觀眾的看台。（備註：由於疫情關係，跳水池及其中兩個嬉水池目前正關閉，直至另外通告）
大環山泳池開放時間
大環山泳池每天分為三個時段開放，分別為：
第一節：上午6時30分至中午12時
第二節：下午1時至5時
第三節：晚上6時至10時
（備註1：暫停開放時間：中午12時至下午1時及下午5時至6時）
（備註2：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，大環山泳池每逢周四上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期五進行。）
如何前往大環山泳池？
大環山泳池地址：九龍紅磡環海街7號
1. 港鐵黃埔站：黃埔站D2德安街出口，向前行，經德定街，向右轉上德康街與環海街交界，可看到大環山游泳池正門，步行約 5分鐘。
2. 港鐵紅磡站：乘九巴8A線往黃埔花園巴士總站，泳池在巴士總站後方斜對面；乘綠色專線小巴26號線前往海逸豪園，大環山泳池正位於海逸豪園巴士總站附近。
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