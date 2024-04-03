沙特聯｜39歲C朗拿度遠射帽子戲法　兩轟罰球入網加乖巧笠射

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）上演帽子戲法，其中兩球罰球建功！

在周二晚的沙特聯賽，39歲的葡萄牙球星C朗轟入3球，幫助艾納斯（Al Nassr）作客以8：0大破艾卜哈（Abha）。這是C朗連續兩場聯賽帽子戲法。



C朗半場帽子戲法。（路透社）

在11分鐘，艾納斯在娥眉月內博得罰球，C朗勁射割草式地波，對方門將差點用腳擋到，但C朗這球的球速非常快，擋到後照入網。

在21分鐘，艾納斯在禁區頂偏左位置獲得罰球，C朗右腳主射，這次換另一個射法，彎過人牆，對方門將只能站在原地看皮球入網。C朗連轟入兩記罰球，助球隊領先到2：0。

C朗與隊友慶祝入球。（路透社）

沙迪奧文尼在33分鐘入球，擴大比數到3：0。在42分鐘，C朗突破越位，見對方門將站得有點出，在禁區外乖巧笠射，為球隊拉開到4：0。完半場前，他送出助攻，幫助艾納斯贏到5：0回更衣室。在大比數領先下，C朗及文尼在半場被換走，下半場艾納斯入多3球，錄得8：0的大勝。

【C朗帽子戲法片段】

C朗腳風非常順，4日內兩場帽子戲法。上周六的聯賽，艾納斯主場以5：1大勝艾爾泰（Al Tai），C朗亦攻入3球。

這是C朗職業生涯第65次帽子戲法，當中30次是30歲前錄得，35次則是30歲後造出。C朗賽後在社交網站上分享贏波的照片，並留言：「我們不會慢下步來。」

C朗今季沙特聯攻入29球，在射手榜上遙遙領先。艾納斯贏波後26戰得62分續排次席，落後74分的希拉爾。